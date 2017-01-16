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Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

17.01.2017 20:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда Кейси Боггс и ее муж вернулись домой из роддома с младенцем в руках, их радостно встречали четыре собаки и кошка. «Когда мы принесли домой Сонни, я чувствовала, как они его ожидали, – рассказывает Кейси. – С самой первой минуты его появления в доме они его уважают и обожают, как своего собрата». Интересно, что каждый из домашних питомцев обладает собственным уникальным способом продемонстрировать привязанность к человеческому младенцу.

Кошка Миа всегда держится на небольшом расстоянии от Сонни и постоянно проверяет его, чтобы убедиться, что он в безопасности. Рокси, первая приемная собака в семье, любит вздремнуть со своим человеческим братцем. «Я думаю, что Сонни больше всего произвел впечатление на Рокси, – говорит Кейси Боггс. – Она многое прошла вместе со мной и всегда была рядом, потому Рокси знает, насколько этот малыш важен для меня, и всячески это показывает».

Дворняжки Эдит и Рози постоянно контролируют крики и кряхтенье Сонни, а Джейк (единственный самец в стае, за исключением маленького мальчика Сонни) видит себя в роли старшего брата и активно помогает во время процесса смены памперсов.

«Они понимают, что должны быть очень аккуратными и осторожными, и потому окружают его своим вниманием и заботой», – делится наблюдениями Кейси.Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Instagram: @88kncorbett

Когда Кейси Боггс вернулась домой из роддома с младенцем в руках, их радостно встречали все домашние животные

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

«Когда мы принесли домой Сонни, я чувствовала, как они его ожидали»

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

«Они его уважают и обожают, как своего собрата»

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Каждый из домашних питомцев обладает собственным уникальным способом продемонстрировать привязанность к человеческому младенцу

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Кошка Миа всегда держится на небольшом расстоянии от Сонни и постоянно проверяет его, чтобы убедиться, что он в безопасности

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Рокси, первая приемная собака в семье, любит вздремнуть со своим человеческим братцем

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Дворняжки Эдит и Рози постоянно контролируют крики и кряхтенье Сонни

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

А Джейк (единственный самец в стае, за исключением маленького мальчика Сонни) видит себя в роли старшего брата…

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Он незаменимый помощник, когда Сонни нужно менять памперсы

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

«Они понимают, что должны быть очень аккуратными и осторожными…»

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

«И потому всячески окружают Сонни своим вниманием и заботой»

Семейство домашних животных обожает своего маленького братца и следит за каждым его движением

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда Кейси Боггс и ее муж вернулись домой из роддома с младенцем в руках, их радостно встречали четыре собаки и кошка. «Когда мы принесли домой Сонни, я...

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