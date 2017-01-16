Когда Кейси Боггс и ее муж вернулись домой из роддома с младенцем в руках, их радостно встречали четыре собаки и кошка. «Когда мы принесли домой Сонни, я чувствовала, как они его ожидали, – рассказывает Кейси. – С самой первой минуты его появления в доме они его уважают и обожают, как своего собрата». Интересно, что каждый из домашних питомцев обладает собственным уникальным способом продемонстрировать привязанность к человеческому младенцу.

Кошка Миа всегда держится на небольшом расстоянии от Сонни и постоянно проверяет его, чтобы убедиться, что он в безопасности. Рокси, первая приемная собака в семье, любит вздремнуть со своим человеческим братцем. «Я думаю, что Сонни больше всего произвел впечатление на Рокси, – говорит Кейси Боггс. – Она многое прошла вместе со мной и всегда была рядом, потому Рокси знает, насколько этот малыш важен для меня, и всячески это показывает».

Дворняжки Эдит и Рози постоянно контролируют крики и кряхтенье Сонни, а Джейк (единственный самец в стае, за исключением маленького мальчика Сонни) видит себя в роли старшего брата и активно помогает во время процесса смены памперсов.

«Они понимают, что должны быть очень аккуратными и осторожными, и потому окружают его своим вниманием и заботой», – делится наблюдениями Кейси.

Instagram: @88kncorbett

Когда Кейси Боггс вернулась домой из роддома с младенцем в руках, их радостно встречали все домашние животные





«Когда мы принесли домой Сонни, я чувствовала, как они его ожидали»





«Они его уважают и обожают, как своего собрата»





Каждый из домашних питомцев обладает собственным уникальным способом продемонстрировать привязанность к человеческому младенцу





Кошка Миа всегда держится на небольшом расстоянии от Сонни и постоянно проверяет его, чтобы убедиться, что он в безопасности





Рокси, первая приемная собака в семье, любит вздремнуть со своим человеческим братцем





Дворняжки Эдит и Рози постоянно контролируют крики и кряхтенье Сонни





А Джейк (единственный самец в стае, за исключением маленького мальчика Сонни) видит себя в роли старшего брата…





Он незаменимый помощник, когда Сонни нужно менять памперсы





«Они понимают, что должны быть очень аккуратными и осторожными…»





«И потому всячески окружают Сонни своим вниманием и заботой»





Текст: Flytothesky.ru