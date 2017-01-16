﻿﻿ 25 редких фотографий Мохаммеда Али. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

25 редких фотографий Мохаммеда Али

17.01.2017 20:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

17 января 2017 года выдающемуся боксеру 20 века Мохаммеду Али исполнилось бы 75 лет.25 редких фотографий Мохаммеда Али

25 редких фотографий Мохаммеда Али

Кассиус Клей родился в 1942 году в штате Кентукки и начал свое восхождение к славе в 1960 году, когда он выиграл золотую медаль в полутяжелом весе на летних Олимпийских играх в Риме. Еще через четыре года он стал суперзвездой ринга после побед в категориях WBA и WBC в супертяжелом весе. Вскоре после этого боксер принимает ислам и называет себя Мохаммед Али, заявив, что имя, данное ему при рождении, это «имя раба».

Помимо спортивных достижений, Али известен и своими цитатами, такими как, например, «парите, как бабочка, но жальте, как пчела». Боксер также был активным борцом за гражданские права чернокожих американцев и решительно выступал против участия Соединенных Штатов в военном конфликте во Вьетнаме, что сделало его ярким представителем контркультуры, смело бросающим вызов обществу.

Свою спортивную карьеру Али завершил в 1981 году, а в 1984 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона, как результат травм, которые он не одно десятилетие получал на ринге. В течение последующих 32 лет он стойко сражался со своим недугом и скончался 3 июня 2016 года. В среднем такие больные живут от 7 до 14 лет после установления диагноза.

Посмотрите на эту подборку фотографий, показывающих яркую жизнь Мохаммеда Али как спортсмена, активиста и источника вдохновения для многих людей во всем мире.

1. Мохаммед Али и его дочь Мариюм, февраль 1970

25 редких фотографий Мохаммеда Али

2. Молодой Мохаммед Али в раздевалке указывает на написанный им прогноз матча с Арчи Муром в Лос-Анджелесе, он предрекает свою победу в четвертом раунде, что и случилось

25 редких фотографий Мохаммеда Али

3. Крупные капли пота на лице Мохаммеда Али во время тренировки перед боем с Сонни Листоном в Льюистоне, штат Мэн, 1965

25 редких фотографий Мохаммеда Али

4. Мохаммед Али со своей дочерью Мариюм, 1974

25 редких фотографий Мохаммеда Али

5. Мохаммед Али и братья Джексоны

25 редких фотографий Мохаммеда Али

6. Мохаммед Али и «Битлз»

25 редких фотографий Мохаммеда Али

7. Чемпион в супертяжелом весе Мохаммед Али стоит над поверженным Сонни Листоном, нокаутировав его на второй минуте первого раунда, 25 мая 1965 года, Льюистон, штат Мэн

25 редких фотографий Мохаммеда Али

8. Мохаммед Али за рулем автомобиля, 2 апреля 1963 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

9. Мохаммед Али терпеливо ждет, пока его маленький фанат, шестилетний Мануэль де ла Сьерра настраивает фотоаппарат, чтобы сделать еще один снимок на фоне стадиона в Хьюстоне, 4 февраля 1967 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

10. Папа Иоанн Павел II наблюдает, как Мохаммед Али, бывший чемпион по боксу, дает автографы в Ватикане, 6 июня 1982 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

11. Мохаммед Али с дочерями в лондонском аэропорту Хитроу перед вылетом в Нью-Йорк, 1977 год

25 редких фотографий Мохаммеда Али

12. Юный боксер Кассиус Клей в 1954 году

25 редких фотографий Мохаммеда Али

13. Секунданты сдерживают Кассиуса Клея, когда его объявили новым чемпионом мира после победы над Сонни Листоном

25 редких фотографий Мохаммеда Али

14. Мохаммед Али и Робин Уильямс дурачатся на благотворительном вечере Celebrity Fight Night XII, штат Аризона, 18 марта 2006 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

15. Сильвестр Сталлоне встречается с Али в раздевалке, чтобы пожелать ему удачи перед боем. Кстати, Сталлоне написал сценарий «Рокки», находясь под впечатлением боя Мохаммеда Али с Чаком Вепнером

25 редких фотографий Мохаммеда Али

16. Мохаммед Али идет по главной улице во Франкфурте (Германия) вместе со своим промоутером и «угловым» Анджело Данди, 1966

25 редких фотографий Мохаммеда Али

17. Мохаммед Али рубит дерево, 1974

25 редких фотографий Мохаммеда Али

18. Элвис Пресли и Мохаммед Али в номере гостиницы The Kings Hilton в 1973 году. На Али сценический костюм Элвиса

25 редких фотографий Мохаммеда Али

19. Мохаммед Али и Стиви Уандер

25 редких фотографий Мохаммеда Али

20. Мохаммед Али и Боб Дилан

25 редких фотографий Мохаммеда Али

21. Мохаммед Али и его 18-летняя дочь Мариюм «Мэй-Мэй» в Hard Rock Cafe, Нью-Йорк 12 мая 1988 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

22. Молодой боксер Кассиус Клей со своей матерью Одессой Грейди Клей, 2 апреля 1963 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

23. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Кассиус Клей и его жена Сонджи на пресс-конференции после успешной защиты своего титула в Льюистоне, штат Мэн, 25 мая 1965 года

25 редких фотографий Мохаммеда Али

24. Тяжелейший бой с Джо Фрейзером. Падение после удара в голову. Фрейзер победил по решению судей, но оба боксера были жесточайше травмированы

25 редких фотографий Мохаммеда Али

25. Мохаммед Али и его семья в автофургоне на пути из Дир-Лейк в Вашингтон для встречи с президентом США Джимми Картером в Белом доме, 1977

25 редких фотографий Мохаммеда Али

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 января 2017 года выдающемуся боксеру 20 века Мохаммеду Али исполнилось бы 75 лет. Кассиус Клей родился в 1942 году в штате Кентукки и начал свое восхождение к славе в 1960...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика