17 января 2017 года выдающемуся боксеру 20 века Мохаммеду Али исполнилось бы 75 лет.





Кассиус Клей родился в 1942 году в штате Кентукки и начал свое восхождение к славе в 1960 году, когда он выиграл золотую медаль в полутяжелом весе на летних Олимпийских играх в Риме. Еще через четыре года он стал суперзвездой ринга после побед в категориях WBA и WBC в супертяжелом весе. Вскоре после этого боксер принимает ислам и называет себя Мохаммед Али, заявив, что имя, данное ему при рождении, это «имя раба».

Помимо спортивных достижений, Али известен и своими цитатами, такими как, например, «парите, как бабочка, но жальте, как пчела». Боксер также был активным борцом за гражданские права чернокожих американцев и решительно выступал против участия Соединенных Штатов в военном конфликте во Вьетнаме, что сделало его ярким представителем контркультуры, смело бросающим вызов обществу.

Свою спортивную карьеру Али завершил в 1981 году, а в 1984 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона, как результат травм, которые он не одно десятилетие получал на ринге. В течение последующих 32 лет он стойко сражался со своим недугом и скончался 3 июня 2016 года. В среднем такие больные живут от 7 до 14 лет после установления диагноза.

Посмотрите на эту подборку фотографий, показывающих яркую жизнь Мохаммеда Али как спортсмена, активиста и источника вдохновения для многих людей во всем мире.

1. Мохаммед Али и его дочь Мариюм, февраль 1970





2. Молодой Мохаммед Али в раздевалке указывает на написанный им прогноз матча с Арчи Муром в Лос-Анджелесе, он предрекает свою победу в четвертом раунде, что и случилось





3. Крупные капли пота на лице Мохаммеда Али во время тренировки перед боем с Сонни Листоном в Льюистоне, штат Мэн, 1965





4. Мохаммед Али со своей дочерью Мариюм, 1974





5. Мохаммед Али и братья Джексоны





6. Мохаммед Али и «Битлз»





7. Чемпион в супертяжелом весе Мохаммед Али стоит над поверженным Сонни Листоном, нокаутировав его на второй минуте первого раунда, 25 мая 1965 года, Льюистон, штат Мэн





8. Мохаммед Али за рулем автомобиля, 2 апреля 1963 года





9. Мохаммед Али терпеливо ждет, пока его маленький фанат, шестилетний Мануэль де ла Сьерра настраивает фотоаппарат, чтобы сделать еще один снимок на фоне стадиона в Хьюстоне, 4 февраля 1967 года





10. Папа Иоанн Павел II наблюдает, как Мохаммед Али, бывший чемпион по боксу, дает автографы в Ватикане, 6 июня 1982 года





11. Мохаммед Али с дочерями в лондонском аэропорту Хитроу перед вылетом в Нью-Йорк, 1977 год





12. Юный боксер Кассиус Клей в 1954 году





13. Секунданты сдерживают Кассиуса Клея, когда его объявили новым чемпионом мира после победы над Сонни Листоном





14. Мохаммед Али и Робин Уильямс дурачатся на благотворительном вечере Celebrity Fight Night XII, штат Аризона, 18 марта 2006 года





15. Сильвестр Сталлоне встречается с Али в раздевалке, чтобы пожелать ему удачи перед боем. Кстати, Сталлоне написал сценарий «Рокки», находясь под впечатлением боя Мохаммеда Али с Чаком Вепнером





16. Мохаммед Али идет по главной улице во Франкфурте (Германия) вместе со своим промоутером и «угловым» Анджело Данди, 1966





17. Мохаммед Али рубит дерево, 1974





18. Элвис Пресли и Мохаммед Али в номере гостиницы The Kings Hilton в 1973 году. На Али сценический костюм Элвиса





19. Мохаммед Али и Стиви Уандер





20. Мохаммед Али и Боб Дилан





21. Мохаммед Али и его 18-летняя дочь Мариюм «Мэй-Мэй» в Hard Rock Cafe, Нью-Йорк 12 мая 1988 года





22. Молодой боксер Кассиус Клей со своей матерью Одессой Грейди Клей, 2 апреля 1963 года





23. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Кассиус Клей и его жена Сонджи на пресс-конференции после успешной защиты своего титула в Льюистоне, штат Мэн, 25 мая 1965 года





24. Тяжелейший бой с Джо Фрейзером. Падение после удара в голову. Фрейзер победил по решению судей, но оба боксера были жесточайше травмированы





25. Мохаммед Али и его семья в автофургоне на пути из Дир-Лейк в Вашингтон для встречи с президентом США Джимми Картером в Белом доме, 1977





Текст: Flytothesky.ru