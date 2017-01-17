Не так давно мы делали пост про панду , которая в совершенстве освоила мастерство селфи. Но на этом список животных, любящих фотографироваться, не заканчивается. Собаки, кошки, обезьяны и даже птицы… Все они любят покрасоваться перед объективом, дай только возможность!

Публикуем десятку братьев наших меньших, которые собрали в сети не одну тысячу лайков и репостов.









































Текст: Flytothesky.ru

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Что ваши селфи могут рассказать о вас, как о личности