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Животные, которые умеют делать очень крутые селфи
17.01.2017 23:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Не так давно мы делали
Публикуем десятку братьев наших меньших, которые собрали в сети не одну тысячу лайков и репостов.
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Не так давно мы делали пост про панду, которая в совершенстве освоила мастерство селфи. Но на этом список животных, любящих фотографироваться, не заканчивается....
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Архив (Калейдоскоп)
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