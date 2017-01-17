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Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

17.01.2017 23:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не так давно мы делали пост про панду, которая в совершенстве освоила мастерство селфи. Но на этом список животных, любящих фотографироваться, не заканчивается. Собаки, кошки, обезьяны и даже птицы… Все они любят покрасоваться перед объективом, дай только возможность!

Публикуем десятку братьев наших меньших, которые собрали в сети не одну тысячу лайков и репостов.Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Животные, которые умеют делать очень крутые селфи

Текст: Flytothesky.ru

Вам это точно пригодится!
Что ваши селфи могут рассказать о вас, как о личности

 
 
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