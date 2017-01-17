Жизнь многогранна, жизнь прекрасна и удивительна – и это здорово. Но легкой и простой жизнь, увы, назвать нельзя. Нередко случаются такие моменты, когда это особенно очевидно. Мы зачастую идем по жизни, отказываясь видеть простые истины, потому что боимся их принять, но это рано или поздно становится неизбежным. Научитесь смотреть этим жестким истинам в глаза.





1. Все рано или поздно умирают

Звучит мрачно, но этого итога еще никто не сумел избежать. Все близкие вокруг вас смертны, и они не всегда будут рядом. Родители, бабушки, дедушки, друзья и просто очень хорошие люди – у всех них есть свой отмеренный жизнью срок, и с этим необходимо смириться. Цените их сейчас. Звоните им сейчас. И общайтесь с ними тоже сейчас. То, что имеет смысл и значимость – это наши с ними отношения.

2. Только мы сами наполняем собственную жизнь смыслом

Буддисты считают, что мы создаем наш собственный мир своими мыслями и действиями. Жизнь содержательная и наполненная смыслом – это выбор, и для этого не нужно присоединяться к Корпусу мира или движению Красного Креста. Даже простой фасовщик в соседнем супермаркете может чувствовать себя чуть ли не генеральным директором корпорации, ведь мы в основном сосредоточены на том, что мы не имеем и что мы хотим иметь, и это заставляет нас быть недовольными жизнью, причем независимо от наших достижений.

3. Идеального партнера не существует

Многие люди мечтают об абсолютной романтике и совершенном партнере. Снимите розовые очки и прекратите фантазировать, поскольку такие нереальные мечты могут повлиять на вполне реальные отношения, когда наши партнеры начинают не соответствовать идеальному образу. Думайте об этом, как о рисовании картины: вы и ваш партнер являетесь инструментами, и вы должны работать вместе, чтобы сделать холст шедевром. Сам по себе он таковым не станет.

4. Жизнь – игра

Почему мы должны ходить на цыпочках всю свою жизнь, опасаясь сделать что-то неправильно? Эта жизнь вообще-то наша, и только нам извлекать уроки из опыта. Подумайте об этом, как об игре: решите, какой приз вы хотите получить, выучите правила и двигайтесь по уровням вверх. Мы никогда не сможем чего-либо достичь или стать успешными, если будем бояться играть. Как можно стать профессиональным футболистом, никогда не выходя на игровое поле?

5. Все заканчивается

Это очень созвучно первому пункту, поскольку ничто не вечно. Молодость пройдет, любовь закончится, одежда износится. Вместо того чтобы впасть в депрессию от таких мыслей, лучше взращивать в себе благодарность и радоваться каждому дню. Если бы все вокруг нас было вечным, разве стало бы оно таким особенным? Именно преходящесть и краткосрочность делают вещи ценными.

6. Будьте романтиком в мелочах

Если все логически приходит к концу, значит, нужно успевать любить и ценить то, что пока у нас есть. Вещи могут становиться настолько обыденными, что мы воспринимаем жизнь как ежедневную рутинную работу. Мир прекрасен, потому пользуйтесь моментами, чтобы радоваться мелочам: полежать в траве, посмотреть на звезды или понаблюдать за облаками.

7. Будьте реалистом в вещах крупных

Несмотря на то, что не стоит воспринимать жизнь слишком серьезно, некоторые её аспекты все же требуют более аналитического подхода. Жизнь – это не кинофильм с возможностью монтажа, она требует планирования, а также творческих амбиций, но инженерного склада ума. В принципе, любой человек должен хоть иногда задействовать свою голову.

8. Самостоятельно ищите выход или не жалуйтесь

Все мы знаем таких персонажей, которые ничего не делают, но активно жалуются, что жизнь у них развивается не по нужному сценарию. Какова ваша реакция на таких людей? Скорее всего, вы думаете, почему они просто не перепишут этот сценарий, если он им так не нравится? Но, если мы честны с самими собой, то понимаем, что мы не всегда намного лучше их. Истина в том, что жалобы редко что-либо меняют, а чаще имеют обратный эффект. Ищите выход сами, протаптывайтесь свой путь сами, а если вам лень это делать, то не жалуйтесь.

Текст: Flytothesky.ru