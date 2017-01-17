Или как вы сражаетесь за внимание мужчины?





Чувство любви невозможно втиснуть в какие-то рамки, любовь непредсказуема, иррациональна, а потому лишена прописных сценариев и условностей. Но что делать женщине, когда любимый не совсем свободен? Или так притягателен, что окружен соперницами самого разного толка: бороться или уступить? Психологи выделяют 5 женских типажей в борьбе за мужское внимание. Давайте попробуем отыскать себя, чтобы на более глубоком уровне проанализировать собственное поведение и, быть может, изменить тактику игры.

А к какому типу женщин-соперниц принадлежите вы?

1. Умница-страдалица в поисках мистера «совершенство»

Такая женщина при виде даже самой захудалой конкурентки готова бросить все, отказаться от отношений и бежать наутек, сломя голову. Плевать, что она любит его, а он ее. В понятиях умницы-страдалицы заложен конструкт, мол, мужчина должен быть «свободным» и «порядочным», никаких подруг, бывших жен или любовниц. За ними кто-то пристально наблюдает? Сейчас же расстаться. О нем мечтает подруга знакомой? Отношений не будет никогда. Почему? Потому что она боится конкуренции, подсознательно избегает борьбы, только бы не чувствовать боли и возможных страданий. Ключевое слово «возможных».

Проблема «страдалиц» в том, что у них слишком заниженная самооценка. Они не верят, что могут представлять хоть какую-то ценность для мужчины, что могут быть достойнее более красивых, талантливых и очаровательных претенденток. Естественно, это не так. Важно перестать прятать за раздутой гордостью свои истинные чувства, найти в себе плюсы, которых нет у других, научиться принимать свое «я».

2. Охотница-коллекционерка без принципов

В противовес предыдущей героине, женщина этого типажа обожает борьбу за мужчину. Дух соперничества – ее стихия, в которой она по-настоящему расцветает, черпая силы и вдохновение. «Охотницам» зачастую не интересны доступные экземпляры, лучше всего их потенциал раскрывают уже занятые мужчины, которых нужно заново отвоевать, используя самые разные, не всегда «честные» стратегии.

Почему она так любит атаковать? Чем привлекательнее ее «жертва», чем ценнее полученный трофей, тем уверенней она в себе и своих силах. Такая женщина будто доказывает себе, что в разы лучше окружающих претенденток, а значит, действительно ого-го. Она компенсирует низкую самооценку, идя от обратного: раз смогла добиться такого мужчину, значит, чего-то стоит. А всего-то и нужно учиться принимать свою самоценность без всех этих побед, просто потому что.

3. Отличница-трудоголик с мешком терпения за спиной

Типаж «отличницы» обожают нерешительные мужчины, которые никак не могут определиться с выбором. Что может быть лучше тихой и скромной соперницы, которая и сбежать не сбежит, но и прав другим не предъявит? Такая готова смириться с тем, что в постели у любимого ей не быть номером один, она остается служить мужчине верой и правдой, даже если ей отводят роль на скамье запасных.

Проблема «отличницы» в том, что она видит борьбу в смирении. Она внушает себе, будто семейное счастье нужно стараться заслужить, потому что нельзя быть достойной хорошего отношения просто по праву рождения. Однако попытка доказать силу своих чувств через терпение в редких случаях заканчивается хеппи-эндом. Чаще всего мужчина не ценит такой самоотверженности, но продолжает пользоваться всеми удобствами и кормить обещаниями. Не пора ли перестать откладывать свои желания на потом, поговорить о том, какого отношения вы действительно заслуживаете?

4. Мстительная хищница, оружие которой – ревность

Эта женщина в войне за любовь подобна богине Гере, она не станет стесняться своих желаний, потому что уверенна на 100%, ее соперницы ей не ровня. В борьбе за сердце мужчины она беспощадна и не брезгует никакими методами – от грязных сплетен за спиной, до драки с клочками вырванных волос и других случаев из мира криминальной хроники. Ее отличие от «охотницы» только в одном – она повышает самооценку не в процессе борьбы за статусного мужчину, но отвоевывая себе место рядом с ним.

Основная дилемма «мстительницы» как раз в том, что ее самооценка определяется ценностью мужчины рядом, его статусом, деньгами и покровительством. Без этого дама не чувствует себя целостной и достойной восхищения, именно потому она готова ревниво защищать свою «собственность» от самых разных потенциально опасных хищниц.

5. Самодостаточная и уверенная в себе конкурентка

Предыдущие типажи объединял один большой недостаток – это заниженная самооценка девушек на фоне с завышенной ценностью самого мужчины. И у «отличниц», и у «охотниц» центральной фигурой в картине мира был мужчина, от него зависело самовосприятие себя как женщины, от него исходил источник их силы или слабости. Самодостаточная женщина далеко неидеальна, однако лишена главного недостатка – стремления обожествлять партнера и вешать на соперниц ярлыки.

Она уверена в себе, а потому не видит в соперницах потенциальной угрозы своему «я». Для нее это просто люди со своими интересами и проблемами, которые достойны уважения. Такая женщина не станет претендовать на чужое, но и не будет избегать желаемого, смущаясь общества других претенденток. У нее нет желания кого-то завоевывать, что-то там доказывать или кого-то устранять, она по-человечески хочет счастья. И это самая лучшая мотивация для женщины, к которой нужно стремиться. Мыслить здраво, уважать себя и сотрудничать с окружением – вот истинный рецепт успеха!

Текст: Flytothesky.ru