Часто наше утро определяет весь день. Если пробудиться с негативом, то вряд ли в течение дня хоть что-то поменяется. Но если вы научитесь правильно распоряжаться утренним временем, то заимеете огромный заряд позитива, которого хватит до самого вечера, и вы успеете сделать все, что запланировали. Давайте же учиться хорошо начинать день! Вот 5 действительно работающих способов сделать утро добрее и светлее.





Что вы чувствуете, просыпаясь утром? Чувствуете, что проходите через реальную экзекуцию? Что слишком вялы, разбиты и похожи на зомби вплоть до самого обеда? Если так, то однозначно пришла пора что-то менять. Не ждите, пока эти ощущения доконают вас и перерастут в самую настоящую депрессию. Решайте выйти на бой со своим будущим «плохим» утром уже прямо сейчас, готовя победоносную стратегию. Итак, приступим.

1. Проснулись и сразу же вставайте!

Наверняка каждый из нас лелеял надежду ухватить еще крохотный кусочек сна и шел на маленькую хитрость. Мы отодвигали сигнал будильника на 5-10 минут, успокаивая совесть тем, что обязательно наверстаем время, пока будем собираться. Но спустя 5-10 минут ничего не меняется, и нам все также не хочется вставать. И вот руки опять чешутся, чтобы выиграть еще чуть-чуть времени…

Не нужно быть прорицателем, чтобы предсказать итог. За оставшиеся минуты мы намереваемся успеть буквально все, что запланировали осуществить за более длительное время. Сбор на учебу или работу проходит в такой жуткой спешке, что мы успеваем до краев наполниться раздражением и негативом. О добром утре здесь не может быть и речи.

Так что соберитесь и принудьте себя впредь вставать по первому сигналу будильника. Хватит поблажек, хватит этих «5-10 минут». Конечно, сперва вам будет тяжело перестроиться, но дело того стоит. Со временем вы привыкнете ложиться чуть раньше, чтобы позволять организму отдыхать положенные 8 часов. Тогда и подъем будет проходить значительно легче.

2. Выпейте воду с лимонным соком!

Знаете одно из самых популярных средств, чтобы хорошо начать день? Смешав стакан обыкновенной воды и немного лимонного сока, выпив натощак, вы быстро взбодритесь. Тогда активируется желудочно-кишечный тракт, восполнится нехватка влаги после сна и произойдет окончательное пробуждение. Также вода с лимонным соком ускоряет вывод из организма токсинов и шлаков, что дает плюсы к стройности фигуры.

3. Выполняйте утреннюю зарядку!

Банально, но факт, который реально работает. Скучаете, выполняя обычную зарядку? Не беда – включите музыку, делайте упражнения под нее или просто танцуйте. Всего десять минут активного времяпрепровождения, и утро заиграет совершенно новыми красками. Привычная хмурость уйдет, сменившись воодушевлением. Да таким, что горы захотите свернуть.

Но не спешите выполнять зарядку на пустой желудок сразу после пробуждения. Перекусите половинкой банана, выждите 15-20 минут и смело приступайте к упражнениям.

4. Настройтесь на позитивный лад!

Никто, кроме вас, не поднимет ваше настроение. Чтобы сделать свое утро лучше, возьмите курс на позитив. Как это быстро сделать? Встаньте перед зеркалом, взгляните на себя и произнесите пару-тройку определенных аффирмаций, заранее определившись с вариантами. Вот примеры некоторых из них:

— Я знаю, что я хороший человек. Я люблю, понимаю и принимаю себя.

— Я физически и психически здоровый человек, полный позитива и энергии.

— У меня замечательные отношения с окружающими меня людьми.

— Я целеустремленный человек и всегда получаю то, чего хочу.

5. Радуйтесь солнцу!

Вероятно, вы замечали, что с наступлением зимы или в пасмурную погоду становиться труднее поднять себя утром с кровати. Солнце задает наше настроение на целый день. Если оно встречает нас утром, то и улыбка у нас появляется сама собой. Когда его нет, а на улице мрачно и неприветливо, появляется грусть, и выбираться из теплой постели хочется еще меньше.

Солнце помогает нам не только с психологической точки зрения. Солнечный свет нужен нам физически, ведь именно благодаря его воздействию на наш организм происходит выработка витамина D. Когда витамина не хватает, наши мышечные ткани становятся вялыми, кости делаются хрупкими, а иммунитет понижается. Если вам повезло проснуться в солнечную погоду, то не перемените этим воспользоваться, зарядиться позитивом и витамином D. Для этого просто распахните окно и насладитесь прикосновением содержащегося в солнечном свете ультрафиолета, который стимулирует синтез витамина.

Хорошо начав день, можете не сомневаться – прекрасное настроение и высокая продуктивность вам обеспечены. Старайтесь проводить свое утро правильно, открыть себя для позитива. Результат не заставит себя долго ждать. Ваша жизнь, словно по мановению волшебной палочки, начнет меняться к лучшему, а мечты – потихоньку сбываться.

Текст: Flytothesky.ru