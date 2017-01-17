МИНСК, 18 янв — Sputnik. Белорусский певец Александр Солодуха в среду 18 января отпразднует 58 день рождения.

Солодуха — один из самых известных белорусских исполнителей, он даже смог "собрать" крупнейшую в стране концертную площадку — "Минск-Арену".

Известен Александр Солодуха не только благодаря своим песням "Чужая милая", "Там, где зреет виноград" и "Take it easy guy", но и смелыми амплуа: на концертах и по телевидению он выступает то в образе купидона, то в костюме виноградной грозди.

Артисту 18 января исполняется 58 лет — за свою жизнь Солодуха успел получить образование врача, прослыть настоящим ловеласом, стать одним из самых популярных исполнителей. Есть у Солодухи два взрослых сына и юная дочка — Варвара.

К слову, в этом году у Солодуха празднует творческий юбилей — он уже 30 лет выступает на сцене. Sputnik поздравляет артиста с обоими праздниками.