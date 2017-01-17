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Купидон белорусской сцены: день рождения празднует Александр Солодуха
18.01.2017 08:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Белорусский певец Александр Солодуха в среду 18 января отпразднует 58 день рождения.
© Sputnik/ Елена Васильева
Солодуха — один из самых известных белорусских исполнителей, он даже смог "собрать" крупнейшую в стране концертную площадку — "Минск-Арену".
Известен Александр Солодуха не только благодаря своим песням "Чужая милая", "Там, где зреет виноград" и "Take it easy guy", но и смелыми амплуа: на концертах и по телевидению он выступает то в образе купидона, то в костюме виноградной грозди.
Артисту 18 января исполняется 58 лет — за свою жизнь Солодуха успел получить образование врача, прослыть настоящим ловеласом, стать одним из самых популярных исполнителей. Есть у Солодухи два взрослых сына и юная дочка — Варвара.
К слову, в этом году у Солодуха празднует творческий юбилей — он уже 30 лет выступает на сцене. Sputnik поздравляет артиста с обоими праздниками.
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Неувядающему белорусскому артисту в среду исполняется 58 лет, хотя Солодуха на свой возраст совсем "не тянет".
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