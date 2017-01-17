﻿ Чудесные анекдоты, которые поднимут настроение на весь день. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чудесные анекдоты, которые поднимут настроение на весь день

18.01.2017 12:17 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум рассказывает потрясающие анекдоты, создающие позитивное настроение!

Чудесные анекдоты, которые поднимут настроение на весь день

Обожаю по утрам людей в общественном транспорте, сидящих с выражением лица «сейчас или умру, или усну, ещё не решил».

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вдруг у вас с самого утра нет настроения, то не беда. Сделайте зарядку, выпейте кофе или чай за завтраком и обязательно улыбнитесь!

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Купидон белорусской сцены: день рождения празднует Александр Солодуха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика