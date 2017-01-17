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Чудесные анекдоты, которые поднимут настроение на весь день
18.01.2017 12:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает потрясающие анекдоты, создающие позитивное настроение!
Обожаю по утрам людей в общественном транспорте, сидящих с выражением лица «сейчас или умру, или усну, ещё не решил».
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Если вдруг у вас с самого утра нет настроения, то не беда. Сделайте зарядку, выпейте кофе или чай за завтраком и обязательно улыбнитесь!
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