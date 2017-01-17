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Это Питер, крошка!

18.01.2017 12:28 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам фотографии из Северной столицы, которые непременно поднимут вам настроение!

Утка едет на Серебряный пруд

Это Питер, крошка!
Cdninstagram.com

Гражданин пёс, за проезд оплачиваем!

Это Питер, крошка!
Pikabu.ru

В Питере можно встретить философские высказывания на стенах

Это Питер, крошка!
Cdninstagram.com

И посмотреть на чудесные картины на автомобилях

Это Питер, крошка!
Cdninstagram.com

Порой средства передвижения в Питере изумляют

Это Питер, крошка!
Cdninstagram.com

Здесь самое безопасное такси, которому не страшны пробки

Это Питер, крошка!

Это Питер, крошка!

А в аптеке можно купить не только анальгин

Это Питер, крошка!
Img-fotki.yandex.ru

Названия магазинов заставляют похохотать

Это Питер, крошка!

Так же, как и вывески баров

Это Питер, крошка!

Глинтвейн в Питере просто сногсшибательный

Это Питер, крошка!

Ну, а что ещё здесь должно быть?

Это Питер, крошка!

Парковки тоже отличаются особыми «удобствами»

Это Питер, крошка!

По улицам разгуливают интересные персонажи

Это Питер, крошка!

Это Питер, крошка!

Правила парковки едины для всех

Это Питер, крошка!

Дизайнеры здесь не особо заморачиваются

Это Питер, крошка!

А нанять киллера проще простого

Это Питер, крошка!

Чтобы разобраться в звонках требуется особый навык

Это Питер, крошка!

Главное правило Питера, чтобы остаться при деньгах:

Это Питер, крошка!

 
 
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В Санкт-Петербург стоит съездить, чтобы насладиться красотой этого города. Однако здесь можно не только приобщиться к культуре, но и хорошенько посмеяться!

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