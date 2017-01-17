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Это Питер, крошка!
18.01.2017 12:28 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам фотографии из Северной столицы, которые непременно поднимут вам настроение!
Утка едет на Серебряный пруд
Гражданин пёс, за проезд оплачиваем!
В Питере можно встретить философские высказывания на стенах
И посмотреть на чудесные картины на автомобилях
Порой средства передвижения в Питере изумляют
Здесь самое безопасное такси, которому не страшны пробки
А в аптеке можно купить не только анальгин
Названия магазинов заставляют похохотать
Так же, как и вывески баров
Глинтвейн в Питере просто сногсшибательный
Ну, а что ещё здесь должно быть?
Парковки тоже отличаются особыми «удобствами»
По улицам разгуливают интересные персонажи
Правила парковки едины для всех
Дизайнеры здесь не особо заморачиваются
А нанять киллера проще простого
Чтобы разобраться в звонках требуется особый навык
Главное правило Питера, чтобы остаться при деньгах:
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В Санкт-Петербург стоит съездить, чтобы насладиться красотой этого города. Однако здесь можно не только приобщиться к культуре, но и хорошенько посмеяться!
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