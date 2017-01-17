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15 поразительных анекдотов и шуток, вызывающих звонкий смех
18.01.2017 12:53 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает прекраснейшие анекдоты, которые помогут вам чуточку приблизиться к бессмертию!
— У нас девиз: «Первым делом, первым делом самолеты…»
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Каждый человек знает, что смех продлевает жизнь. Неудивительно, что мы так часто смеемся над байками и хорошими шутками, ведь всем хочется прожить долгую...
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