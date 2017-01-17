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Крутой анекдот про девушку и парней, между которыми возникло недопонимание

18.01.2017 13:13 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает классный анекдот про не слишком-то умную девушку, которая не разобралась в происходящей ситуации.

Крутой анекдот про девушку и парней, между которыми возникло недопонимание

Девушка шла по дороге, как вдруг около неё остановился автомобиль.

— Девушка, а садитесь к нам в машину?

— Ха-ха-ха! Покататься хотите со мной, мальчики?

— Хватит кокетничать. Садись уже в машину!

— Ага, сейчас. Я ещё не сошла с ума, чтобы ехать в машине, полной незнакомых мужиков! Мама сто раз мне говорила…

— Да пофигу, что там твоя мамаша тебе наговорила! Быстро в машину и поехали!

— Так куда же мы поедем? Небось, в лес, далеко за город?

— За город, да. Вон дверь открытую видишь? Залазь, кому говорят!

— Угу. Значит, я и ещё пятнадцать мужиков отправимся за город. Прекрасно… Может, проще вы меня сразу тут изнасилуете, чтоб никуда не ехать? Да и мне до дома будет проще добираться… Вот мне мама говорила, что…

— Да кому ты больно нужна?! Садись…

— Ага. Значит, просто культурно отдохнем, песни под гитару попоем… Слышала я уже такое и не раз. Мамочка мне сто раз повторяла…

— Живо! Сядь! В машину!

— Хватит на меня орать! Кто так с девушками знакомится? Хоть бы шоколадкой для начала угостили, что ли. А то заладили: «Сядь в машину, залазь, поехали»… Мама мне…

— Да нам наплевать, что там тебе наговорила твоя мудрая мамаша! Не видишь — ураган надвигается! А мы — МЧСовцы! А это — общая эвакуация!

 
 
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