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Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот
18.01.2017 13:04 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам хорошенько посмеяться над курьёзами в книжных магазинах!
Честность — залог хороших деловых отношений
Да она и даром не нужна!
А сегодня я иду покупать пулемёт!
Когда дизайнер обложки пересмотре аниме
Так кто же виноват-то?
Пс, парень, не хочешь немного почитать?
Экстремальная глажка белья…
Прелестная детская книга…
Но… как же мне выбрать книгу?
Пожалуй, эту книжку я читать не буду
Автору ценника самому было бы неплохо ознакомиться с этой книгой
Хм, я думаю, они предлагают вязать в процессе…
Уильям, как вы изменились!
Когда книга находится на правильной полке
К ответственности надо приучать с самого детства
Ну, шутки про «Собчак — лошадь» уже не смешные
Эта книга тоже на своём месте
А где ещё размышлять, как не в туалете?
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Несмотря на обилие электронных вариантов книг, простые книжные магазины не потеряли своей популярности. Но порой на полках можно встретить весьма забавные...
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