﻿ Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот. 21.by
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Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

18.01.2017 13:04 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам хорошенько посмеяться над курьёзами в книжных магазинах!

Честность — залог хороших деловых отношений

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот
Источник фотографий: Chert-poberi.ru

Да она и даром не нужна!

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

А сегодня я иду покупать пулемёт!

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Когда дизайнер обложки пересмотре аниме

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Так кто же виноват-то?

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Пс, парень, не хочешь немного почитать?

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Экстремальная глажка белья…

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Прелестная детская книга…

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Но… как же мне выбрать книгу?

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Пожалуй, эту книжку я читать не буду

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Автору ценника самому было бы неплохо ознакомиться с этой книгой

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Хм, я думаю, они предлагают вязать в процессе…

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Уильям, как вы изменились!

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Когда книга находится на правильной полке

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

К ответственности надо приучать с самого детства

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Ну, шутки про «Собчак — лошадь» уже не смешные

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

Эта книга тоже на своём месте

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

А где ещё размышлять, как не в туалете?

Приколы в книжных магазинах, заставляющие улыбнуться во весь рот

 
 
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Несмотря на обилие электронных вариантов книг, простые книжные магазины не потеряли своей популярности. Но порой на полках можно встретить весьма забавные...

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