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Сдачи не нужно! Мужчина заплатил пошлину почти ТОННОЙ мелочи

18.01.2017 13:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю об американце, оплатившем пошлину в 3000 долларов на свой автомобиль монетками по одному пенни!

Сдачи не нужно! Мужчина заплатил пошлину почти ТОННОЙ мелочи
Источник фотографий: Dailymail.co.uk

Нику Стаффорду нужно было заплатить налог за два своих автомобиля, но для уточнения некоторых вопросов ему нужен был прямой телефон одного чиновника из транспортного департамента.

В департаменте ему отказались давать номер, аргументируя это тем, что это служебная информация, недоступная для частных лиц.

Сдачи не нужно! Мужчина заплатил пошлину почти ТОННОЙ мелочи

Мужчина решил не сдаваться и подал в суд, который признал за ним право на получение нужного номера телефона. После этого Ник все-таки дозвонился до нужного чиновника и получил всю необходимую информацию.

Однако мужчина был так зол на бюрократические проволочки, которые стоили ему много времени и нервов, что решил проучить чиновников.

Он выяснил точный размер пошлины и отправился в банк, чтобы разменять 3000 долларов мелкими монетами. Для доставки 800 килограмм мелочи ему понадобилось пять больших тачек, а пересчет монет занял несколько часов.

Сдачи не нужно! Мужчина заплатил пошлину почти ТОННОЙ мелочи

Ник Стаффорд говорит, что таким образом он попытался доказать, что Закон о свободе информации — не пустой звук, и каждый человек имеет право на беспрепятственный доступ к нужным ему данным.

 
 
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Любой, кто хоть раз сталкивался с бюрократами, знает, как сложно бывает добыть нужный документ. Иногда так и хочется хоть по мелочи, но отомстить им!

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