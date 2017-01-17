Фактрум хочет рассказать читателю об американце, оплатившем пошлину в 3000 долларов на свой автомобиль монетками по одному пенни!

Нику Стаффорду нужно было заплатить налог за два своих автомобиля, но для уточнения некоторых вопросов ему нужен был прямой телефон одного чиновника из транспортного департамента.

В департаменте ему отказались давать номер, аргументируя это тем, что это служебная информация, недоступная для частных лиц.





Мужчина решил не сдаваться и подал в суд, который признал за ним право на получение нужного номера телефона. После этого Ник все-таки дозвонился до нужного чиновника и получил всю необходимую информацию.

Однако мужчина был так зол на бюрократические проволочки, которые стоили ему много времени и нервов, что решил проучить чиновников.

Он выяснил точный размер пошлины и отправился в банк, чтобы разменять 3000 долларов мелкими монетами. Для доставки 800 килограмм мелочи ему понадобилось пять больших тачек, а пересчет монет занял несколько часов.





Ник Стаффорд говорит, что таким образом он попытался доказать, что Закон о свободе информации — не пустой звук, и каждый человек имеет право на беспрепятственный доступ к нужным ему данным.