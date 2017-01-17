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Весьма занятные анекдоты, которые читаются на одном дыхании

18.01.2017 13:33 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает вам ненадолго отвлечься, чтобы прочесть интересные анекдоты и улыбнуться!

Весьма занятные анекдоты, которые читаются на одном дыхании

Сегодня на улице в Воркуте мальчик с помощью водяного пистолета нанёс хулигану 20 колотых ранений.

 
 
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Не секрет, что многие люди просто обожают читать. Конечно, ведь так приятно провести вечер за любимой книгой, а после поразмыслить над её сюжетом.

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