Какие положительные и отрицательные черты характера можно чаще всего встретить у людей с разными типами лиц?

Четырехугольный тип лица

Характер людей с таким типом лица твердый и упрямый. Порой они бывают очень грубы, резки и склонны к жестокости. Такие люди навязывают свое мнение и не переносят, когда их критикуют. Обладатели этого типа лица настойчиво идут вперед, несмотря на промахи и неудачи. Проблемы их еще больше затягивают, и они упорно идут к своей цели. Люди с четырехугольным типом лица имеют склонность к точным наукам, изобретениям, механике и не воспринимают искусство. Иногда они бывают архитекторами.

Скупость и материализм — главные черты четырехугольного типа лица. Ради своей выгоды и материальных благ они способны на все. Эти люди могут казаться любезными и чувственными, но это отнюдь не так. Они очень коварны и все делают по расчету. Любвеобильными таких людей назвать нельзя, ими движет животная страсть, удовлетворение своих потребностей. Люди с таким лицом часто бывают одиноки, но это их не расстраивает, так как они не любят общение. В семейной жизни они всю любовь отдают своим детям.

Ребенка с четырехугольным типом лица нужно воспитывать по правилам строгой морали для того, чтобы в будущем он мог бороться с преступностью и бесчестными поступками. В противном случае ребенок может стать очень жестоким, циничным и склонным к убийствам. Перевоспитать уже взрослого человека очень трудно.

Треугольный тип лица

Люди с треугольным типом лица имеют высокий и широкий лоб, тонкий нос, острый подбородок, глубоко сидящие глаза. Характер у них капризный, странный, порывистый. Их поступки часто бывают импульсивными.Эти люди очень хитрые и лживые, осторожные и ловкие. Они обладают остроумием, часто задираются и насмехаются над людьми, но в душе они меланхоличны. Энергичность и энтузиазм всегда сменяются упадком сил. Таких людей постоянно преследуют разочарования, пустота и печаль.

Люди с треугольным типом лица склонны как к искусству, так и к математическим наукам, благодаря их изобретательному и систематическому уму.Люди с таким типом чаще всего обманывают и имеют наклонность к присвоению чужих ценностей. Поэтому н ужно с раннего детства правильно воспитывать ребенка, чтобы он в будущем не стал вором. Обладатели этого типа лица не любят, когда властвуют над ними. Независимость для них превыше всего. Любовь для таких людей ассоциируется со страданиями, заботами и огорчениями. Они любят далекие и опасные приключения, а также азартные игры. Богатство этим людям дается с большим трудом. Друзей у них очень мало, а врагов предостаточно, виной чему является придирчивость и мелочность.

Круглый тип лица

Люди с круглым типом лица всегда сердитые. В них нет хладнокровия, что мешает им в осуществлении своих планов. Но такие люди постоянно жаждут действовать и проявлять инициативу, чем они и отличаются от других типов. Там, где они проявляют смелость и быстроту действий, их ожидает удача. Иногда эта быстрота им вредит, так как их мысли часто расходятся с действиями. Эти люди часто разочаровываются, потому что они слишком уверены в своем успехе и не обладают достаточной ловкостью, чтобы предотвратить препятствия. Порой они весьма откровенны и непредусмотрительны, что создает им большие затруднения. Обладатели круглого типа лица любят подчинять себе других людей и не выносят, когда над ними командуют. Такие люди любят деньги, часто бывают щедрыми и слишком расточительными.

В их делах всегда порядок, чего нельзя сказать о бытовых вещах. Эти люди могут стать артистами и бизнесменами. Также они любят общество и разнообразные разговоры, особенно на тему юмора. Люди с таким типом лица любят вкусно поесть и не прочь выпить. Любовь для них важна, но без обязанностей. В свои дела стараются никого не посвящать. Эти люди обидчивы и не переносят возражений, а если их довести, они выплескивают ярость и гнев, что приводит к печальным последствиям.

Овальный тип лица

Обладатели овального типа лица весьма подвижны и гибки, но очень впечатлительны. Идеи и вкусы они меняют постоянно. Эти люди не думают о последствиях, когда совершают поступки под влиянием своих капризов. Начатые дела чаще всего они до конца не доводят. Эти люди умны и всегда все понимают, но неусидчивость и непостоянство не позволяют им закончить работу. Их характер слабоват, настойчивость и упорство им не знакомы. Такими людьми тяжело управлять, так как они упрямы и непреклонны. Они могут делать вид, что подчиняются, но на самом деле ускользают от обязанностей. Эти люди часто бывают ленивыми, физическую работу они не любят. Под добродушием этих людей часто скрывается хитрость.

Люди с овальным лицом независимы и имеют склонность к приключениям, часто влюбляются и фантазируют. Они больше получают удовольствие от своих фантазий, нежели чувств. Такие люди романтичны, но часто бывают ветреными. Их ум отличается изобретательностью и фантастичностью, любопытностью и легкостью. Часто такие люди бывают мечтателями и мистиками, артистами и поэтами. Но в жизни им бывает тяжело, так как обещания они выполняют редко. В них присутствуют религиозные идеи, а также способности предвидения и предчувствия. Интуиция у этих людей развита хорошо. Чаще всего они отгадывают, нежели понимают.

Трапециевидный тип лица

Обладатели этого типа лица здравомыслящие и практичные, чем отличаются от других типов. У них нет воображения, поэтому им чуждо искусство. Эти люди обладают тактичностью и тонким умом. В разговорах они часто обращают все внимание на свою личность, тем самым показывая важность своей персоны. Под их добродушием нередко скрывается хитрость и изворотливость.

Люди с этим типом лица боятся кровопролития, уважают общественное мнение и человеческую личность. Такие люди любят выступать на собраниях, показать себя публике. Они обожают семейные праздники и веселое общество. Отцы часто имеют слабый характер, лишь иногда они проявляют власть по отношению к детям. Также они любят комфорт, вкусную пищу и хорошо разбираются в винах. Любовь в таких людях сильно развита, если только она не приносит огорчения и страдания. Обладатели трапециевидного типа лица больше всего любят порядок и ведут правильный образ жизни. Деньги — их слабость, им всегда везет, поэтому они часто имеют большие накопления.

Текст: Flytothesky.ru