Никтофобия, ахлуофобия, эклуофобия, скотофобия – все эти слова обозначают страх перед темным временем суток. Боязнь темноты – весьма распространенное явление. Человек связывает её со зловещей неизвестностью, с грозящей опасностью. В основном, никтофобия свойственна детям, и с возрастом она обычно пропадает. Но случается, что страхом перед темнотой обладают уже взрослые люди. Такое свойство психики у зрелого человека может стать причиной больших неудобств.





Боязнь темноты развивается по множеству причин. В какой-то мере трепет перед мраком отпечатался в нашем генетическом коде: под покровом темноты скрывалось много чего нехорошего, а нашим далеким предшественникам не всегда удавалось с этим разобраться. Но дело не только в генетической предрасположенности, иначе никтофобия приобрела бы звание повсеместного явления. Получается, есть еще предпосылки, которые заставляют этот многовековой страх выползать на поверхность.

В большинстве случаев фобия получает развитие в результате неприятных происшествий и переживаний, которые напрямую связаны с темнотой. Одних в раннем детстве наказывали родители, оставляя в мрачной комнате, другим не посчастливилось стать жертвой насилия или просто испытать сильный испуг в темное время суток. Ужас перед абстрактной угрозой и неизвестностью – это одно, но совсем другое – это оказаться лицом к лицу с реальной опасностью, пришедшей из темноты. Подобные случаи из реальной жизни как раз и служат пищей для страха, обосновавшегося в подсознании.

Боязнь темноты, как правило, накладывается на боязнь одиночества и ощущение незащищенности: страх рождает не только сам факт, что в темноте может скрываться угроза, но и отсутствие необходимой поддержки, если случится что-то плохое. Также влияние оказывает то, что большинство информации, поступающей к человеку, приобретается посредством зрения. Темнота притупляет этот канал восприятия информации, а порой и полностью блокирует. Тогда и возникает ощущение собственной беспомощности и незащищенности.

Чаще всего никтофобии подвержены люди с высокоразвитым воображением. В мрачном помещении обычные вещи выглядят совсем иначе, как-то искаженно, поэтому мозг воспринимает их странные метаморфозы неожиданным образом. В итоге получается, что именно мы порождаем, придумываем то, чего так страшимся.

Бывает, что никтофобия сопрягается с танатофобией – страхом смерти. Многие люди увязывают смерть как раз с темнотой, ведь, по их мнению, именно она приходит после кончины. Если человек подвержен танатофобии, значит, он будет страшиться и темноты, потому что та будет вызывать у него жуткие ощущения, ложные предчувствия того, что ему угрожает смерть.

Страх перед темнотой вполне обоснован: если вам страшно в одиночестве ходить по ночным улицам, то это вполне нормальное проявление инстинкта самосохранения. Но когда страх обращается в совершенно бесконтрольную фобию, нельзя на это закрывать глаза, нужно начинать что-то делать. Вряд ли вас порадует перспектива до конца жизни спать с включенным светом и возможность выбираться на улицу только при свете дня.

Панический страх перед темнотой означает одно – пора обращаться к специалисту. В одиночку тягаться с никтофобией будет непросто. Психотерапевт поможет вам докопаться до причин страха. Боязнь темноты – очень абстрактное и обширное определение, необходимо идентифицировать ту угрозу, которая, как вам кажется, кроется в темноте. Узнав, в чем дело, можно работать над решением проблемы.

Клин клином вышибают, но не в этом случае. Не рекомендуется выходить на бой с фобией один на один, например, отправляться ночью в темное поле и идти на ночной сеанс фильма ужасов. Разумеется, такой метод борьбы со страхом имеет право на существование, но его применение должно быть согласовано со специалистом. Иначе вы рискуете только наоборот усилить свой страх. Правильным решением будет наполнить свою жизнь позитивными моментами, которые отвлекут вас от негатива.

Бытует мнение, что для борьбы с никтофобией, над ней нужно посмеяться. Можно засесть за просмотр комедийных пародий на ужасы или за чтение ужастиков с неожиданно позитивной концовкой.

Кому-то справиться с боязнью темноты помогает нахождение поблизости домашнего животного. Но будьте осторожны: если посреди ночи к вам на кровать неожиданно взберется кот или собака захочет лизнуть руку, которую вы свесили с кровати, то можно испугаться куда сильнее.

Можно постепенно привыкнуть к темноте, если будете понемногу уменьшать освещенность в комнате. Однако это сработает, если у вас в доме имеются различные источники света с отличающейся интенсивностью или же реостат, с которым легко поменять интенсивность освещения.

Запомните: при столкновении со страхом темноты не стыдно обратиться к психотерапевту. Зрелый и самостоятельный человек не должен бояться просить помощи, когда она действительно ему необходима.

Текст: Flytothesky.ru