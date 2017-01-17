Запомните эти правила. И никогда! Никогда! Никогда не следуйте им!





1. Всегда выжидайте правильный и нужный момент, чтобы начинать реализовывать свои мечты. Желательно ждать следующего понедельника, первого числа следующего месяца или первого дня следующего Нового года. Только не удивляйтесь, если вы ничего не дождетесь, и правильный момент почему-то так и не наступит.

2. Всегда считайте себя жертвой: обстоятельств, отношений, погодных условий, курса валют, биологических ритмов планеты и траектории движения кометы Галлея. Не забывайте еще и постоянно на это жаловаться.

3. Все время о чем-то сожалейте: об упущенных возможностях, прошедших годах, изменивших мужьях и женах. Очень активно при этом жалейте себя, почаще рыдайте на плече у друзей и рефлексируйте над своей неудавшейся жизнью.

4. Устройтесь на работу, которую вы терпеть не можете, и от которой у вас от отвращения сводит зубы. Каждое утро вы должны страдать от мысли, что снова увидите свое рабочее место и пренеприятных коллег, тем не менее, вы берете себя в руки и через не могу уныло плететесь на работу. Кстати, трудиться вы там должны как можно дольше, лучше всего – до самого выхода на пенсию.

5. Жить нужно с партнером, к которому вы давно утратили интерес и тем более любовь, потому что привычка – это ваше всё. Если он вас не ценит и не уважает – это не беда. Но если вы от него (неё) уйдете, то об этом будут долго и нудно судачить соседи и окружающие люди – а вот это уже невыносимо.

6. Всё хорошее в вашей жизни нужно принимать, как должное. Не забудьте также считать, что все люди обязаны вам помогать и поддерживать. Мы живем в эпоху потребительства, потому быть потребителем – это нормально.

Текст: Flytothesky.ru