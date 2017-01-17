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Захватывающая головоломка на внимательность

18.01.2017 14:53 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам побывать в роли сыщика и дать ответ на вопрос: кто же оказался виноватым в преступлении?

Захватывающая головоломка на внимательность

Сыщик зашёл в квартиру и увидел мистера Смита, привязанного к стулу.

— Наконец-то! Я уже думал, что вы не придёте! Быстрее, развяжите меня, я так устал — воскликнул Смит. — Ночью ко мне вломился какой-то злодей, привязал меня к стулу и украл драгоценности моей жены. Конечно же, они были застрахованы. Я бы очень хотел, чтобы вы нашли преступника прежде, чем об этой трагедии узнает моя жена, которая сейчас у матери.

— Мистер Смит, расскажите же мне обо всём, что здесь произошло. — произнес сыщик, освобождая мужчину.

— О, я сижу здесь привязанный уже целую ночь. Утром я услышал, как пришёл почтальон и кинул газету в цель для писем на двери. Тогда я закричал, умоляя его вызвать полицию. И вот вы здесь, я так рад!

Сыщик задумался на некоторое время. Затем он произнес:

— Постойте, Смит! Известно ли вам, что за попытку обмана страховой компании вам грозит наказание? Причём, не только вам, но и вашей жене. Очевидно, что именно она связала вас, а потом ушла.

Смит переменился в лице и горько вздохнул.

Но каким же образом сыщику удалось понять, что мистер Смит лжёт?

Ответ

Захватывающая головоломка на внимательность

Сыщик обратил внимание на то, что газета лежит на тумбочке возле двери. А в том случае, если почтальон просунул её в дверную щель, то газета должна была остаться лежать на полу.

 
 
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