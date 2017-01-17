﻿﻿ Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом. 21.by
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Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

18.01.2017 15:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает удивительную историю щенка Стингера, искусанного пчелами, но сумевшего выжить и найти прекрасную хозяйку!

Стингер — щенок питбуля, который родился глухим. Однажды он уснул на земле рядом с ульем и на него ринулась тысяча пчёл

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом
Источник фотографий: Boredpanda.com

Щенок очень плохо перенес последствия укусов, выяснилось, что у него аллергия. Его тогдашние хозяева отвезли Стингера в ветеринарную клинику и просто бросили у входа

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Они уехали, даже не оглянувшись, и всю заботу о бедном щенке пришлось взять на себя девушке по имени Кэрри Шипала, которая является основателем специальной организации, помогающей животным

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

После обследования выяснилось, что Стингер страдает также от чесотки и сильного истощения. Но самым страшным диагнозом для него стала пузырчатка — аутоиммунное заболевание, плохо поддающееся лечению

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Кэрри говорит, что Стингер — удивительная собака, умная, преданная и любящая. Несмотря на свои проблемы, он жизнерадостен и полон добра

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Сейчас малыш Стингер находится на попечении Кэрри и проходит курс лечения. Как только он закончится, Кэрри заберет его к себе, чтобы Стингер наконец обрел любящую семью и дом

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом

 
 
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