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Глухого питбуля искусали пчёлы и бросили хозяева, но судьба повернулась к нему лицом
18.01.2017 15:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает удивительную историю щенка Стингера, искусанного пчелами, но сумевшего выжить и найти прекрасную хозяйку!
Стингер — щенок питбуля, который родился глухим. Однажды он уснул на земле рядом с ульем и на него ринулась тысяча пчёл
Щенок очень плохо перенес последствия укусов, выяснилось, что у него аллергия. Его тогдашние хозяева отвезли Стингера в ветеринарную клинику и просто бросили у входа
Они уехали, даже не оглянувшись, и всю заботу о бедном щенке пришлось взять на себя девушке по имени Кэрри Шипала, которая является основателем специальной организации, помогающей животным
После обследования выяснилось, что Стингер страдает также от чесотки и сильного истощения. Но самым страшным диагнозом для него стала пузырчатка — аутоиммунное заболевание, плохо поддающееся лечению
Кэрри говорит, что Стингер — удивительная собака, умная, преданная и любящая. Несмотря на свои проблемы, он жизнерадостен и полон добра
Сейчас малыш Стингер находится на попечении Кэрри и проходит курс лечения. Как только он закончится, Кэрри заберет его к себе, чтобы Стингер наконец обрел любящую семью и дом
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