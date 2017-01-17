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У этих преподавателей определённо есть чувство юмора!

18.01.2017 15:14 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю познакомиться с преподавателями, которые решили облегчить своим студентам жизнь и приготовили для экзаменов счастливые билеты.

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У этих преподавателей определённо есть чувство юмора!

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У этих преподавателей определённо есть чувство юмора!

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А вопрос должен быть по теме экзамена или можно на любой-любой ответить?

У этих преподавателей определённо есть чувство юмора!

 
Теги: знакомства
 
 
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Каждый, кто был студентом знает, что сессия — то ещё испытание! Но если на экзамене попадается именно тот билет, который вы выучили, то это просто праздник!

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