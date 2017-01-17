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У этих преподавателей определённо есть чувство юмора!
18.01.2017 15:14 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю познакомиться с преподавателями, которые решили облегчить своим студентам жизнь и приготовили для экзаменов счастливые билеты.
Учиться на врача тоже может быть весело
Тут я даже теряюсь с ответом…
Вариант № 3 самый логичный
Вопрос для киноманов
Вот зачем нужно точно знать имя преподавателя!
Тут главное не растеряться с третьим вопросом…
Поклонники «Звездных войн» ликуют
О, спасибо!
Супер легкий билет
Вопрос для любителей «Игры престолов»
А вопрос должен быть по теме экзамена или можно на любой-любой ответить?
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Каждый, кто был студентом знает, что сессия — то ещё испытание! Но если на экзамене попадается именно тот билет, который вы выучили, то это просто праздник!
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