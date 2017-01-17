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Птицы тоже умеют любить
18.01.2017 17:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любовь… она повсюду! Присмотритесь повнимательней: даже птицы, жизнь которых проходит в постоянном поиске пищи и выживании, успевают между делом завести роман. Для вас мы сделали подборку фотографий пернатых, нашедших свою вторую половинку.
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Любовь… она повсюду! Присмотритесь повнимательней: даже птицы, жизнь которых проходит в постоянном поиске пищи и выживании, успевают между делом завести роман....
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