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Птицы тоже умеют любить

18.01.2017 17:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Любовь… она повсюду! Присмотритесь повнимательней: даже птицы, жизнь которых проходит в постоянном поиске пищи и выживании, успевают между делом завести роман. Для вас мы сделали подборку фотографий пернатых, нашедших свою вторую половинку.

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
boredpanda.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

Птицы тоже умеют любить
500px.com

 
 
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Любовь… она повсюду! Присмотритесь повнимательней: даже птицы, жизнь которых проходит в постоянном поиске пищи и выживании, успевают между делом завести роман....

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