



«Миром правят женщины, без них все бы полетело в тартарары», — любят говорить в нашей стране. «Мужик без бабы – никто, она его топливо, муза и волшебный пендель», — вторят им другие. Впрочем, есть в этих лозунгах и обратная сторона: раз все держится только благодаря усилиям «умниц» и «красавиц», значит, в неудачах и семейных неурядицах вина ложится исключительно на хрупкие плечи. Кто у руля, тот и отвечает.

Дети плохо учатся? Значит, мама не может найти подход. Муж пошел налево? А что еще прикажите делать, когда женушка так себя запустила. И всему находится волшебное оправдание в виде недостаточных стараний женщины, ее неумения правильно мотивировать или «удобно» любить. Кроме одного – партнеры, в сущности, взрослые участники равного союза, а потому смешно выделять одного и хаять другого. Да, мы влияем на поведение друг друга, но уж точно не отвечаем за выборы и поступки.

За что женщина не должна себя винить, посыпая голову пеплом? Перед вами 5 ситуаций, которые от нее не зависят.

1. Мужчина не стремится много зарабатывать

Если мужчина в свои 30 еще не миллиардер – значит его женщина «ненастоящая»! Ведь это ее задача — вдохновлять Иванушку-дурачка быть королем и воротить государствами. Потому так много женщин сегодня бегает по тренингам «как сделать из супруга терминатора», изучая техники управления мужским поведением. Беда в том, что при низком уровне притязаний никакие техники не сработают, и здесь нет ее вины. Просто мужчине не нужно многого от жизни, он не хочет напрягаться, иметь больше – как раз ее «пунктик».

Как быть в такой ситуации? Либо принять мужчину таким, каков он есть, сместив фокус внимания на другие его очевидные достоинства. Либо признать, что это вам нужно больше, значит, пора вкладывать не в него, но в себя, прекратив бессмысленные попытки пилить мужчину за несостоятельность. И, конечно, вы имеете право найти того, кто больше подходит по уровню притязаний. Это не преступление.

2. Он изменяет с другой

Многим женщинам знакомо чувство собственной вины за то, что «не удержала». Мол, в его походе на сторону виновата она, потому что недолюбила, перестала следить за внешностью, с головой ушла в ребенка или работу. Была бы поласковее, не было бы никаких измен! Но это утверждение весьма спорно. В конце концов, отношения строят оба партнера, а значит, почувствовав неладное, ему не замену жене искать надо было, но учиться вкладывать в свою женщину. Говорить с ней, пробовать что-то менять, стараться вдохнуть новую жизнь.

А еще бывают экземпляры, которые ищут приключений независимо от того, насколько их женщина красива, умна или амбициозна. Просто их картина мира допускает наличие 3-го в отношениях. Своя женщина может удовлетворять по всем фронтам, быть лучшей из лучших, и все-таки он пойдет на сторону, потому что «это нормально». В чем же тут ее вина?

3. Партнер подвержен зависимостям

Если муж стал патологическим наркоманом или заядлым картежником, кто виноват? «Все ты довела, стерва!» — кричит мужик в пьяном угаре, но давайте разбираться вместе. Есть люди-жертвы, а есть вечные спасатели. Есть тираны и страдальцы, «инфантилы» и «заботливые». Какую роль в отношениях избрали вы? Очень часто мужчина с зависимостью пытается переложить ответственность за свое поведение на женщину, а та охотно соглашается на игру. Он пьет, дебоширит, проигрывает в карты последние деньги, ну а она старается его спасти, тратя свои силы, нервы, здоровье, и самое драгоценное – время. Ее жизнь пролетает мимо, муж не излечивается, отчего чувство вины гложет с удвоенной силой.

Остановитесь! В проблемах такого мужчины нет вашей вины. Даже больше, вы ничего не сможете изменить, пока человек сам не захочет остановиться, пока он сам не признает, что разрушает себя и людей, которые его любят. Это не ваша проблема и не ваш «крест».

4. Часто обижается по пустякам

Одно дело, когда женщина только и делает, что брызжет ядом на мужчину, критикуя его способности и капая на самооценку: «Да ты и не мужик вовсе, раз не можешь меня обеспечить!» Другое дело, когда одним фактом просьбы о помощи, выражая мнение по какому-то вопросу, она умудряется глубоко «оскорбить» его личность. «Не мог бы ты убирать за собой в душе, мне неприятно», — говорит она. Или просит помочь с ребенком на выходных. А мужчина сразу принимает обиженную позу, мол, столько всего для нее делает, а ей все мало! Вдруг оказывается, что слушать нотации в таком тоне – ниже его достоинства.

Прежде чем бежать с извинениями, идя на поводу у манипулятора, женщине нужно учиться выдерживать свою позицию и не поддаваться на провокации. Вы не виноваты в том, что он «обидчивый», вы не должны задабривать мужчину, пытаясь «заслужить» прощения. Если в невинной фразе для него прозвучало оскорбление, значит, это его личный выбор. Просто он пытается чувством обиды контролировать ваше поведение.

5. Неудачливый по жизни партнер

Есть еще такой тип мужчин, который любит взвалить все свои неудачи на шею женщины, дескать, она виновата в том, что он такой недооцененный! Такие мужчины любят дразнить подруг сердца словами «не такая»: не такая и красавица, не такая и талантливая, недостаточно любит, не положила всю себя на алтарь его гения. Таким поведением он формирует в ней чувство стыда, подпитывает неуверенность в себе, чтобы легче управлять поведением женщины, сняв с себя ответственность в случае неудачи.

Но вы не обязаны в корне менять свою личность, быть «не собой», терять остатки самоуважения в попытках кому-то понравиться. Не ваша вина, что партнер не умеет по-взрослому справляться с трудностями, что он готов винить в своих неудачах любимых людей и вспышки на солнце, только не самого себя.

Люди любят повторять, что только хорошей женщине под силу сделать из мужа второго Рокфеллера. Выдумка! Настоящая женщина никому ничего не должна.

Текст: Flytothesky.ru