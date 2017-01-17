Когда какой-то бездомный человек принес собачку Райли в приют, сотрудникам пришла в голову блестящая идея, чтобы повысить её шансы на «усыновление» – они научили ее улыбаться. «Наш кинолог, Бритни Ридж, сразу же влюбилась в неё и пришла к выводу по каким-то, только ей известным причинам, что Райли – одна из тех собак, которых можно научить улыбаться, – рассказывает Джина Непп из приюта Front Street Animal. – Поэтому каждый день во время кормления и уборки они постоянно разговаривали друг с другом».

Эта милейшая двухлетняя девочка не только крайне общительна и дружелюбна по отношению к каждому новому знакомому, она еще очень умна и легко поддается дрессировке. Кстати, улыбка у Райли на миллион долларов! Конечно же, такое очарование было заснято. «Бритни все фиксирует на свой телефон, и ей удалось ухватить момент этой умильной и чудесной улыбки», – говорит Джина.

Мы очень надеемся, что улыбка Райли поможет ей завоевать сердца будущих хозяев и что скоро она найдет свой теплый и уютный дом. В то же время, если вы задаетесь вопросом, как научить собаку улыбаться, то по словам специалистов, это то же самое, как и обучение любой другой команде. Главное, не забудьте запастись вкусняшками!

Чтобы помочь собаке Райли побыстрее обрести свой дом, сотрудникам приюта пришла в голову блестящая идея…





Немного усилий, и они научили её улыбаться!





One of our staff members has been teaching Riley to smile to capture the hearts of adopters walking by! Опубликовано Front Street Animal Shelter — City of Sacramento 13 января 2017 г.

Текст: Flytothesky.ru