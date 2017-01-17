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Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

18.01.2017 19:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Нет, мы не приветствуем такое поведение и не призываем вводить в заблуждение своих любимых! Тем не менее, стоит признать, что этот смекалистый британец определенно преуспел, когда задумывал такой обманный трюк. В то время как он весело проводил вечер в пабе с друзьями, ему удалось убедить свою подругу, что он лежит в своей постели. Для этого ему понадобилось просто создать соответствующий фон.

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

Когда компания товарищей настроилась отлично посидеть в пабе Weston-Super-Mare, друг этого парня Джеймс помог ему соорудить лжепостель из пальто, а затем был сделан снимок и отправлен его подруге. Мы не знаем, поверила ли она в это или нет, но, учитывая, что Джеймс выложил фото в Twitter, где им поделились более 74 тысячи раз, а лайкнули более 213 тысяч людей, то, скорее всего, девушка уже в курсе этого розыгрыша.Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

Этот парень придумал гениальный способ убедить свою подругу, что он был дома в своей постели

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

Хотя на самом деле парень был в пабе, его друзья помогли ему соорудить лжепостель из своей верхней одежды и сделали снимок

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

Один из друзей даже продемонстрировал, как это работает в режиме видеозвонка

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

Снимок был отправлен в Twitter Джеймсом, другом этого парня, и сразу же посыпались соответствующие комментарии!

… А потом парни удивляются, почему девушки им не доверяют

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

 … Немедленно прекратите выдавать все свои секреты

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

 … Черт, я бы стопудово хотел иметь таких друзей

Парень разыграл свою подружку, притворившись, что он в своей постели, хотя на самом деле был в пабе

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Нет, мы не приветствуем такое поведение и не призываем вводить в заблуждение своих любимых! Тем не менее, стоит признать, что этот смекалистый британец определенно...

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