Нет, мы не приветствуем такое поведение и не призываем вводить в заблуждение своих любимых! Тем не менее, стоит признать, что этот смекалистый британец определенно преуспел, когда задумывал такой обманный трюк. В то время как он весело проводил вечер в пабе с друзьями, ему удалось убедить свою подругу, что он лежит в своей постели. Для этого ему понадобилось просто создать соответствующий фон.





Когда компания товарищей настроилась отлично посидеть в пабе Weston-Super-Mare, друг этого парня Джеймс помог ему соорудить лжепостель из пальто, а затем был сделан снимок и отправлен его подруге. Мы не знаем, поверила ли она в это или нет, но, учитывая, что Джеймс выложил фото в Twitter, где им поделились более 74 тысячи раз, а лайкнули более 213 тысяч людей, то, скорее всего, девушка уже в курсе этого розыгрыша.

Этот парень придумал гениальный способ убедить свою подругу, что он был дома в своей постели





Хотя на самом деле парень был в пабе, его друзья помогли ему соорудить лжепостель из своей верхней одежды и сделали снимок





Один из друзей даже продемонстрировал, как это работает в режиме видеозвонка

Снимок был отправлен в Twitter Джеймсом, другом этого парня, и сразу же посыпались соответствующие комментарии!

… А потом парни удивляются, почему девушки им не доверяют





… Немедленно прекратите выдавать все свои секреты





… Черт, я бы стопудово хотел иметь таких друзей





Текст: Flytothesky.ru