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Сбитый машиной щенок неподвижно пролежал в снегу 12 часов, ожидая неминуемой смерти

18.01.2017 22:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда эта бездомная собачка попала под проезжающую машину, она была настолько травмирована, что не могла двигаться и просто лежала в снегу, ожидая неминуемой смерти. У бедняжки были раздроблены тазовые кости, а температура тела снизилась до критического минимума. «Тепло от её тельца растопило под ней ямку в снегу, – рассказывает Эмбер Перри из Общества по спасению животных (Альберта, Канада). – Мы с таким трудом пытались её разыскать… Вокруг были трава и снег, которые её тщательно маскировали».

К счастью, несколько подростков заметили собаку. «Она отнеслась очень дружелюбно, но не могла пошевелить задними лапками, – говорит Эмбер. – Но она немного виляла хвостиком».

Собаке была немедленно оказана медицинская помощь, а затем её доставили в приют, где ей делают обезболивающие уколы и обеспечивают надлежащий уход. Собачка получила кличку Натмег (Мускатик), и у неё началась новая жизнь.  

«Она все также виляет хвостиком… Она очень счастлива. Когда она выздоровеет окончательно, то мы будем искать ей семью».Сбитый машиной щенок неподвижно пролежал в снегу 12 часов, ожидая неминуемой смерти

Когда эта бездомная собачка попала под машину, она была настолько травмирована, что не могла двигаться и лежала в снегу, ожидая неминуемой смерти

Сбитый машиной щенок неподвижно пролежал в снегу 12 часов, ожидая неминуемой смерти

У бедняжки были раздроблены тазовые кости, а температура тела снизилась до критического минимума

Сбитый машиной щенок неподвижно пролежал в снегу 12 часов, ожидая неминуемой смерти

К счастью, её заметили подростки. Собачку отвезли к ветеринару, а затем в приют для животных, где она получила кличку Натмег (Мускатик)

Сбитый машиной щенок неподвижно пролежал в снегу 12 часов, ожидая неминуемой смерти

Теперь ей оказывают медицинскую помощь, уход и много любви. Отличные новости: Мускатик скоро выздоровеет, и ей будут искать приемную семью!

Сбитый машиной щенок неподвижно пролежал в снегу 12 часов, ожидая неминуемой смерти

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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