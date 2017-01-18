Когда эта бездомная собачка попала под проезжающую машину, она была настолько травмирована, что не могла двигаться и просто лежала в снегу, ожидая неминуемой смерти. У бедняжки были раздроблены тазовые кости, а температура тела снизилась до критического минимума. «Тепло от её тельца растопило под ней ямку в снегу, – рассказывает Эмбер Перри из Общества по спасению животных (Альберта, Канада). – Мы с таким трудом пытались её разыскать… Вокруг были трава и снег, которые её тщательно маскировали».

К счастью, несколько подростков заметили собаку. «Она отнеслась очень дружелюбно, но не могла пошевелить задними лапками, – говорит Эмбер. – Но она немного виляла хвостиком».

Собаке была немедленно оказана медицинская помощь, а затем её доставили в приют, где ей делают обезболивающие уколы и обеспечивают надлежащий уход. Собачка получила кличку Натмег (Мускатик), и у неё началась новая жизнь.

«Она все также виляет хвостиком… Она очень счастлива. Когда она выздоровеет окончательно, то мы будем искать ей семью».

Когда эта бездомная собачка попала под машину, она была настолько травмирована, что не могла двигаться и лежала в снегу, ожидая неминуемой смерти





У бедняжки были раздроблены тазовые кости, а температура тела снизилась до критического минимума





К счастью, её заметили подростки. Собачку отвезли к ветеринару, а затем в приют для животных, где она получила кличку Натмег (Мускатик)





Теперь ей оказывают медицинскую помощь, уход и много любви. Отличные новости: Мускатик скоро выздоровеет, и ей будут искать приемную семью!





Текст: Flytothesky.ru