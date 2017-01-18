﻿ 6 вещей в жизни, на которые настоятельно рекомендуется забить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

6 вещей в жизни, на которые настоятельно рекомендуется забить

18.01.2017 22:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Искусство забивать…

6 вещей в жизни, на которые настоятельно рекомендуется забить

1. Люди, которым вы неинтересны и безразличны

Чем больше вы заботитесь о них, тем меньше они будут заботиться о вас. Научитесь их просто игнорировать и сосредоточьтесь на себе. Вы не обязаны быть объектом их симпатий, потому отойдите в сторону и не навязывайте им свое общение.

2. Токсичные люди

Считайте, что эти люди активно вырабатывают вредные лично для вас токсины в виде отрицательной энергии. После общения с ними вы чувствуете себя уставшими, измочаленными и просто депрессивными. Держитесь от них подальше, даже если это ваши родственники или коллеги.

3. Возраст

Никогда и ни для чего не бывает слишком поздно или слишком рано. Нельзя воспринимать свой биологический возраст, а точнее просто циферки в паспорте, как ограничение для какой-либо деятельности. Делайте то, что просит ваша душа именно в этот момент.

4. Ваше прошлое

Ваше отношение к собственному прошлому во многом определяет вашу нынешнюю личность. Выбросьте этот старый багаж и избавьтесь от хлама. Незачем тянуть изношенные вещи, воспоминания и эмоции в свою настоящую жизнь.

5. Общественные стандарты красоты

У красоты слишком много разных форм. Кроме того, любому человеку свойственно субъективное восприятие разных вещей. Если общество пытается диктовать свое видение красоты в стиле 90-60-90 – забейте. Никогда не позволяйте толпе определять ваше мнение и ваше отношение к прекрасному.

6. Что думают другие

Вы не можете всем угодить и всем понравиться, даже если будете из кожи вон выпрыгивать ради этой цели. Обсуждению и осуждению подвергаются даже самые святые, чистые и невинные люди. Делайте то, что считаете нужным; живите так, как того сами хотите – и вам не придется сожалеть о массе упущенных возможностей из страха подвергнуться общественному порицанию или недовольству.6 вещей в жизни, на которые настоятельно рекомендуется забить

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусство забивать… 1. Люди, которым вы неинтересны и безразличны Чем больше вы заботитесь о них, тем меньше они будут заботиться о вас. Научитесь их просто...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Обезьяны нечаянно «убили» обезьянку-робота и устроили траур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика