Искусство забивать…





1. Люди, которым вы неинтересны и безразличны

Чем больше вы заботитесь о них, тем меньше они будут заботиться о вас. Научитесь их просто игнорировать и сосредоточьтесь на себе. Вы не обязаны быть объектом их симпатий, потому отойдите в сторону и не навязывайте им свое общение.

2. Токсичные люди

Считайте, что эти люди активно вырабатывают вредные лично для вас токсины в виде отрицательной энергии. После общения с ними вы чувствуете себя уставшими, измочаленными и просто депрессивными. Держитесь от них подальше, даже если это ваши родственники или коллеги.

3. Возраст

Никогда и ни для чего не бывает слишком поздно или слишком рано. Нельзя воспринимать свой биологический возраст, а точнее просто циферки в паспорте, как ограничение для какой-либо деятельности. Делайте то, что просит ваша душа именно в этот момент.

4. Ваше прошлое

Ваше отношение к собственному прошлому во многом определяет вашу нынешнюю личность. Выбросьте этот старый багаж и избавьтесь от хлама. Незачем тянуть изношенные вещи, воспоминания и эмоции в свою настоящую жизнь.

5. Общественные стандарты красоты

У красоты слишком много разных форм. Кроме того, любому человеку свойственно субъективное восприятие разных вещей. Если общество пытается диктовать свое видение красоты в стиле 90-60-90 – забейте. Никогда не позволяйте толпе определять ваше мнение и ваше отношение к прекрасному.

6. Что думают другие

Вы не можете всем угодить и всем понравиться, даже если будете из кожи вон выпрыгивать ради этой цели. Обсуждению и осуждению подвергаются даже самые святые, чистые и невинные люди. Делайте то, что считаете нужным; живите так, как того сами хотите – и вам не придется сожалеть о массе упущенных возможностей из страха подвергнуться общественному порицанию или недовольству.

Текст: Flytothesky.ru