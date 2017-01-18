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15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы
19.01.2017 11:40 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю на примере Барака и Мишель Обамы убедиться в том, что семейные узы нерушимы!
Барак вместе с невестой Мишель в Кении, 1992 год
Барак и Мишель попали на «Камеру поцелуев» во время баскетбольного матча, 2012 год
Барак Обама держит жену за руку во время её выступления в Дабеке, август 2012 года
Мишель и Барак перед балом в честь инаугурации, январь 2009 года
Эта фотография стала популярным интернет мемом в 2011 году
Первая леди прижалась к президенту во время записи видеообращения, 2015 год
Барак и Мишель изображают монстров во время традиционного пасхального чтения книг детям, 2016 год
Президент смотрит, как его жена танцует со 106-летней Вирджинией МакЛаурин на приеме
Первая леди и президент держатся за руки во время прослушивания речи в 50-ю годовщину Кровавого воскресенья, март 2015
Мишель и Барак едут в автобусе после окончания предвыборной кампании, 2008 год
Семья Обамы ждет результатов выборов президента США
Мишель и Барак во время прогулки на лодке, август 2010
Президент Обама и его жена танцуют на Губернаторском балу, 2009 год
Барак Обама играет со своими собаками Санни и Бо в Голубой комнате в Белом доме, 2013 год
Мишель и Барак едут на гольф карте на бал в Вашингтоне, январь 2009 года
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На протяжении всего президентского срока Барака Обамы его жена Мишель всячески поддерживала мужа. Они часто появлялись вместе на мероприятиях, заставляя всех...
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