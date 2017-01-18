﻿ 15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

19.01.2017 11:40 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает читателю на примере Барака и Мишель Обамы убедиться в том, что семейные узы нерушимы!

Барак вместе с невестой Мишель в Кении, 1992 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы
Источник фотографий: Boredpanda.com

Барак и Мишель попали на «Камеру поцелуев» во время баскетбольного матча, 2012 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Барак Обама держит жену за руку во время её выступления в Дабеке, август 2012 года

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Мишель и Барак перед балом в честь инаугурации, январь 2009 года

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Эта фотография стала популярным интернет мемом в 2011 году

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Первая леди прижалась к президенту во время записи видеообращения, 2015 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Барак и Мишель изображают монстров во время традиционного пасхального чтения книг детям, 2016 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Президент смотрит, как его жена танцует со 106-летней Вирджинией МакЛаурин на приеме

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Первая леди и президент держатся за руки во время прослушивания речи в 50-ю годовщину Кровавого воскресенья, март 2015

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Мишель и Барак едут в автобусе после окончания предвыборной кампании, 2008 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Семья Обамы ждет результатов выборов президента США

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Мишель и Барак во время прогулки на лодке, август 2010

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Президент Обама и его жена танцуют на Губернаторском балу, 2009 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Барак Обама играет со своими собаками Санни и Бо в Голубой комнате в Белом доме, 2013 год

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

Мишель и Барак едут на гольф карте на бал в Вашингтоне, январь 2009 года

15 самых милых фотографий Барака и Мишель Обамы

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении всего президентского срока Барака Обамы его жена Мишель всячески поддерживала мужа. Они часто появлялись вместе на мероприятиях, заставляя всех...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Двадцатка свежих анекдотов, над которыми вы будете хохотать до упаду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика