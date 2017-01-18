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10 фотографий о том, что в отношениях с братьями и сестрами главное — выжить!
19.01.2017 12:31 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам десятку фотографий, где братья и сестры зашли слишком далеко в своих подколках!
Расклеить по всему дому портреты Николаса Кейджа — одна из лучших идей для того, чтобы напакостить братцу!
Брат работал на День благодарения и попросил меня оставить ему немного еды с праздничного стола. Я постарался…
Как-то жарким летним днём брат спросил, не хочу ли я арбуз. Лучше бы я не соглашался! Маленький засранец…
Моя жена только что поступила в полицейскую академию, и её сестра прислала это нам домой
Моя сестра веган. Вчера они с друзьями гуляли всю ночь и заснули на моей кровати. Утром сестричка очень удивится…
О, круто, мороженое! Блин… Ну, сестра, ну, погоди!
Мой брат сделал это, пока никого не было дома. Маленький сатана!
«Я хочу сыграть с тобой в одну игру»
Я была должна брату 1000 долларов и решила отдать их таким образом
У моей сестры прозвище «Жираф» из-за её длинной шеи, и она это ненавидит. Так вот, это мой подарок на её день рождения…
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Если у вас есть брат или сестра, то вам наверняка приходилось терпеть их выходки. А уж после ссоры обязательно стоило ожидать грозной мести!
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