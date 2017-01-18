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Я до последнего не понимал, почему этот мужик орёт на своего сына

19.01.2017 12:37 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вниманию читателя историю об одном отце, который ругал своего ребёнка по весьма странной причине!

Я до последнего не понимал, почему этот мужик орёт на своего сына

Еду я сейчас домой в трамвае. На одной из остановок заходит мужчина с младенцем на руках и садится напротив меня. Злобно так смотрит на ребёнка и говорит:

— Так, сынок, послушай меня внимательно! Чтобы никогда больше мой автомобиль без спросу не брал! Если уж берёшь, то потрудись привезти его на стоянку около дома. Ты меня понял?

Малыш у него на руках, улыбается, головой кивает, соглашается, типа. Но папаша не унимается и он говорит, значительно повысив голос:

— Вот не надо тут мне этого! Просто скажи: ты меня понял или нет?!

Тут я начинаю подозревать, что мужик просто сумасшедший, нельзя же так орать на ребёнка, да ещё и по объективно идиотской причине. Я уже начал думать, что же мне предпринять и как спасти младенца от нерадивого папаши, как вдруг мужик сказал:

— Ну, всё, пока! — и снял гарнитуру с уха…

 
 
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Иногда у родителей просто сдают нервы из-за выходок детей, поэтому они начинают кричать на них, ничуть не стесняясь посторонних. Разумеется, это не самый лучший...

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