Фактрум предлагает вниманию читателя историю об одном отце, который ругал своего ребёнка по весьма странной причине!





Еду я сейчас домой в трамвае. На одной из остановок заходит мужчина с младенцем на руках и садится напротив меня. Злобно так смотрит на ребёнка и говорит:

— Так, сынок, послушай меня внимательно! Чтобы никогда больше мой автомобиль без спросу не брал! Если уж берёшь, то потрудись привезти его на стоянку около дома. Ты меня понял?

Малыш у него на руках, улыбается, головой кивает, соглашается, типа. Но папаша не унимается и он говорит, значительно повысив голос:

— Вот не надо тут мне этого! Просто скажи: ты меня понял или нет?!

Тут я начинаю подозревать, что мужик просто сумасшедший, нельзя же так орать на ребёнка, да ещё и по объективно идиотской причине. Я уже начал думать, что же мне предпринять и как спасти младенца от нерадивого папаши, как вдруг мужик сказал:

— Ну, всё, пока! — и снял гарнитуру с уха…