﻿﻿ Забавнейший анекдот про молодого отца с неожиданным финалом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Забавнейший анекдот про молодого отца с неожиданным финалом

19.01.2017 12:57 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум рассказывает анекдот о том, как молодой папочка отправился на прогулку, но забыл кое-что очень важное!

Забавнейший анекдот про молодого отца с неожиданным финалом

Как-то жарким летним днём молодой отец вышел с коляской с ребёнком на улицу, чтобы прогуляться. Вдруг он услышал крик:

— Витя! — донеслось с окна четвертого этажа из его квартиры.

— Маша, да отстань, — крикнул в ответ муж, — у нас всё хорошо!

Через час снова раздался крик:

— Витя! Ви-и-и-тя!

— Да что тебе нужно?! — проворчал муж. — Что такое стряслось?

— О, дорогой, ничего. Только вот ты уже больше часа катаешь в коляске Катину куколку… Пожалуйста, не мог бы ты и с нашим ребёнком погулять?!

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые родители бывают такими рассеянными! То шапочку забудут на ребёнка надеть, то взять его любимую игрушку… В сущности, ничего страшного в этом нет,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 бесподобных животных слефи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика