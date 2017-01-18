Фактрум рассказывает анекдот о том, как молодой папочка отправился на прогулку, но забыл кое-что очень важное!





Как-то жарким летним днём молодой отец вышел с коляской с ребёнком на улицу, чтобы прогуляться. Вдруг он услышал крик:

— Витя! — донеслось с окна четвертого этажа из его квартиры.

— Маша, да отстань, — крикнул в ответ муж, — у нас всё хорошо!

Через час снова раздался крик:

— Витя! Ви-и-и-тя!

— Да что тебе нужно?! — проворчал муж. — Что такое стряслось?

— О, дорогой, ничего. Только вот ты уже больше часа катаешь в коляске Катину куколку… Пожалуйста, не мог бы ты и с нашим ребёнком погулять?!