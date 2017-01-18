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Забавнейший анекдот про молодого отца с неожиданным финалом
19.01.2017 12:57 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает анекдот о том, как молодой папочка отправился на прогулку, но забыл кое-что очень важное!
Как-то жарким летним днём молодой отец вышел с коляской с ребёнком на улицу, чтобы прогуляться. Вдруг он услышал крик:
— Витя! — донеслось с окна четвертого этажа из его квартиры.
— Маша, да отстань, — крикнул в ответ муж, — у нас всё хорошо!
Через час снова раздался крик:
— Витя! Ви-и-и-тя!
— Да что тебе нужно?! — проворчал муж. — Что такое стряслось?
— О, дорогой, ничего. Только вот ты уже больше часа катаешь в коляске Катину куколку… Пожалуйста, не мог бы ты и с нашим ребёнком погулять?!
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