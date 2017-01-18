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15 бесподобных животных слефи
19.01.2017 12:46 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам умилительные фото диких и домашних животных, которые на селфи выглядят очень круто!
Селфи кота со своей бандой
Селфи самки хохлатого павиана, которая отобрала фотоаппарат у человека
Отрываемся с ребятами
Квокка — мастер селфяшек!
О, я так прекрасен, я так красив…
Это ленивец оторвался от безделья ради селфи
Мы съедим тебя, но сначала сфотографируемся
Кенгуру и его друг
Собака решила запечатлеть свою радость
Эпичное селфи синицы
Девочки отдыхают
Милые собачки дурачатся
Селфи мамы с детьми
Самое время для фото!
Приехать в Голливуд и сделать селфи — выполнено!
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Некоторые животные во всем стараются подражать людям. Не обошло их стороной и селфи, правда, делать фотографии всё равно приходится человеку. Но всё впереди,...
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