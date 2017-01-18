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Почему мы слушаем, но не слышим?

19.01.2017 16:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Коммуникативные барьеры и способы их преодоления

В процессе общения каждый из нас находился в ситуации, когда по какой-либо причине мы не смогли услышать или понять ту информацию, которую нам хотел передать собеседник. Или же этим собеседником были мы сами. Давайте рассмотрим, почему это происходит.

Почему мы слушаем, но не слышим?

Существует большое количество коммуникативных барьеров, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Коммуникативный барьер — это препятствие, которое мешает нам понимать друг друга, блокирует или искажает информацию, передающуюся в процессе общения.

Основные барьеры общения:

1. Эмоциональное состояние. Часто мы не задумываемся о том, какое настроение у нашего собеседника, что он чувствует в данный момент. Однако не следует забывать, что эмоциональное состояние партнеров – неотъемлемая часть общения.

2. Личностные особенности. Сюда относятся такие качества человека, как застенчивость, робость, рассеянность, подозрительность и так далее. Не забывайте, что все мы разные.

3. Отношения между партнерами по общению. Не только неприязнь между партнерами может влиять на качество общения. Если вы проявляете симпатию к партнеру и смотрите на него сквозь розовые очки, то вы так же не сможете адекватно воспринимать передаваемую им информацию.

4. Отношение к информации. Наличие или отсутствие заинтересованности. То что вы говорите, может быть попросту не интересно вашему собеседнику. В таком случае лучше сменить тему.

5. Авторитет собеседника. Если собеседник, по каким-то причинам, является для вас авторитетом, то вы лишаетесь критичности по отношению к тому, что он вам говорит.

6. Барьер избегания. Каждый раз, когда вы пытаетесь начать разговор, человек находит причину, что бы уйти. Попытайтесь выяснить, почему он на самом деле так себя ведет.

7. Семантический барьер. Часто бывает так, что мы не понимаем друг друга, так как одно и то же слово имеет для нас совершенно разные значения. Старайтесь спрашивать у партнёра, что именно он имеет в виду под тем или иным словом, термином, фразой.

Для преодоления коммуникативных барьеров можно использовать различные техники, направленные на улучшение качества общения. Научитесь внимательно слушать, задавать открытые вопросы, чувствовать эмоциональное и физическое состояние партнера. Улыбайтесь, будьте всегда приветливы и дружелюбны, и тогда любое общение может стать более эффективным.Почему мы слушаем, но не слышим?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Коммуникативные барьеры и способы их преодоления В процессе общения каждый из нас находился в ситуации, когда по какой-либо причине мы не смогли услышать или...

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