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19 жизненных уроков, которые мы узнали от Винни Пуха
19.01.2017 17:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Если когда-нибудь настанет такой день,
С момента своего первого появления на страницах книги в 1924 году, Винни Пух, косолапя, ведет всё новые поколения своих читателей сквозь заросли Дремучего Леса дорогой незабываемых приключений. Образ этого очаровательного медведя – детище Алана Александра Милна, вдохновленного милыми играми своего сына и его плюшевых друзей. И, хотя Пуха иногда рассматривают как несколько вялого и излишне тихого персонажа, его неприхотливая естественность оказывается неплохим примером мудрого взгляда на жизнь, не теряющим актуальности на протяжении многих лет.
1. Пятачок: «Как пишется «любовь»?». Пух: «Это не пишется, это чувствуется»
2. «Ты храбрее, чем полагаешь. Сильнее, чем кажешься. И умнее, чем думаешь»
3. «То, что помогает мне быть отличным от других, помогает мне Быть»
4. «Если во время разговора кажется, что собеседник тебя совсем не слушает, сохраняй терпение – быть может, у него в этот момент в ухо просто попал кусочек меха»
5. «Если когда-нибудь настанет такой день, что мы не сможем больше быть вместе, оставь меня в своем сердце. Я буду там всегда»
6. «Как только я тебя увидел – я сразу понял, что нас ждут приключения»
7. «Иногда случается, что совсем маленькие вещи занимают очень много места в сердце»
8. «Некоторые люди слишком много переживают за других. Думаю, это называется «любовь»»
9. «Реки знают одну мудрость: нет нужды спешить, в один прекрасный день мы все равно туда попадем»
10. «Если ты проживешь сотню лет, я бы хотел прожить сотню минус один, чтобы мне никогда не пришлось жить без тебя»
11. «Сорняки – это тоже цветы, как только их поближе узнаешь»
12. «Я думаю, мы видим сны для того чтобы не расставаться надолго. Если мы будем сниться друг другу – значит сможем проводить время вместе всегда»
13. «Ты не можешь сидеть в своем лесном уголке все время и ждать, пока остальные придут к тебе. Иногда стоит и самому пойти к ним»
14. «Обещай, что никогда не забудешь меня, ведь если я буду думать, что забудешь, то никогда не смогу уйти»
15. «Немного предупредительности и заботы об окружающих способны изменить очень многое»
16. «День, проведенный без друга – как горшок, в котором не осталось ни единой капельки меда»
17. «Любовь – это способность сделать несколько шагов назад, а может, даже и больше… Это значит – дать место счастью того, кого любишь»
18. «Мой любимый день – тот, что проведен с тобой. Так что сегодня – это мой новый любимый день!»
19. «Как же мне повезло иметь что-то, из-за чего прощания даются так трудно!»
…Столько мудрости из уст столь скромного маленького медведя с опилками в голове. Спасибо, Пух!
Представленные высказывания не являются фрагментами из популярного в России перевода книги Борисом Заходером, а представляют собой переведенные выдержки из оригинального произведения А. Милна, определенная часть которого, как известно, в вариант Заходера не попала.
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«Если когда-нибудь настанет такой день, что мы не сможем больше быть вместе, оставь меня в своем сердце. Я буду там всегда» С момента своего первого появления на...
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