«Если когда-нибудь настанет такой день,

что мы не сможем больше быть вместе,

оставь меня ‎в своем сердце.

Я буду там всегда»

С момента своего первого появления на страницах книги в 1924 году, Винни Пух, косолапя, ведет ‎всё новые поколения своих читателей сквозь заросли Дремучего Леса дорогой незабываемых ‎приключений. Образ этого очаровательного медведя – детище Алана Александра Милна, ‎вдохновленного милыми играми своего сына и его плюшевых друзей. И, хотя Пуха иногда ‎рассматривают как несколько вялого и излишне тихого персонажа, его неприхотливая ‎естественность оказывается неплохим примером мудрого взгляда на жизнь, не теряющим ‎актуальности на протяжении многих лет.





‎1. Пятачок: «Как пишется «любовь»?». Пух: «Это не пишется, это чувствуется»‎

‎2. «Ты храбрее, чем полагаешь. Сильнее, чем кажешься. И умнее, чем думаешь»

‎3. «То, что помогает мне быть отличным от других, помогает мне Быть»





‎4. «Если во время разговора кажется, что собеседник тебя совсем не слушает, сохраняй ‎терпение – быть может, у него в этот момент в ухо просто попал кусочек меха» ‎

‎5. «Если когда-нибудь настанет такой день, что мы не сможем больше быть вместе, оставь меня ‎в своем сердце. Я буду там всегда»





‎6. «Как только я тебя увидел – я сразу понял, что нас ждут приключения»

‎7. «Иногда случается, что совсем маленькие вещи занимают очень много места в сердце»





‎8. «Некоторые люди слишком много переживают за других. Думаю, это называется «любовь»»

‎9. «Реки знают одну мудрость: нет нужды спешить, в один прекрасный день мы все равно туда ‎попадем»





‎10. «Если ты проживешь сотню лет, я бы хотел прожить сотню минус один, чтобы мне никогда не ‎пришлось жить без тебя»





‎11. «Сорняки – это тоже цветы, как только их поближе узнаешь»





‎12. «Я думаю, мы видим сны для того чтобы не расставаться надолго. Если мы будем сниться друг ‎другу – значит сможем проводить время вместе всегда»





‎13. «Ты не можешь сидеть в своем лесном уголке все время и ждать, пока остальные придут к ‎тебе. Иногда стоит и самому пойти к ним»





‎14. «Обещай, что никогда не забудешь меня, ведь если я буду думать, что забудешь, то никогда ‎не смогу уйти»





‎15. «Немного предупредительности и заботы об окружающих способны изменить очень ‎многое»





‎16. «День, проведенный без друга – как горшок, в котором не осталось ни единой капельки ‎меда»





‎17. «Любовь – это способность сделать несколько шагов назад, а может, даже и больше… Это ‎значит – дать место счастью того, кого любишь»





‎18. «Мой любимый день – тот, что проведен с тобой. Так что сегодня – это мой новый любимый ‎день!»





‎19. «Как же мне повезло иметь что-то, из-за чего прощания даются так трудно!»‎





‎…Столько мудрости из уст столь скромного маленького медведя с опилками в голове. Спасибо, ‎Пух!‎

Представленные высказывания не являются фрагментами из популярного в России перевода ‎книги Борисом Заходером, а представляют собой переведенные выдержки из оригинального ‎произведения А. Милна, определенная часть которого, как известно, в вариант Заходера не попала.‎

Иллюстрации: Paul K.

Текст: Flytothesky.ru