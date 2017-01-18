Этот список на самое видное место!





1. Не обольщайтесь, что люди заботятся о вас – в первую очередь они заботятся о себе.

2. Забирайтесь на вершину не для того, чтобы люди увидели вас, а для того, чтобы вы увидели мир.

3. Самый ценный опыт вы получите не от успеха, а от поражения. Именно поражение «лепит» ваш характер.

4. Самый опасный риск – это риск потратить свою жизнь на то, что вы делать не хотите, ради того, чтобы когда-нибудь в будущем купить себе свободу действий.

5. Направляйтесь туда, где вас ценят, а не туда, где вас снисходительно терпят.

6. Человек, с которым вы больше всего проводите времени – это вы сами, потому сделайте себя максимально интересным.

7. Когда вы действительно захотите увидеть, что вас ограничивает, тогда вы сможете перешагнуть через эти барьеры.

8. Люди часто говорят, что эффект мотивации длится недолго. Эффект от утреннего душа тоже длится недолго, именно поэтому мы его принимаем ежедневно.

9. Любой человек чего-то боится, кого-то любит и что-то уже терял.

10. Комфорт является главным врагом достижений.

11. Иногда, необходимо достичь дна, чтобы от него оттолкнуться и выплыть на поверхность.

12. Уверенность в себе – это основа для достижения успеха. Если у вас нет такой уверенности, симулируйте её, чтобы привыкнуть к этому ощущению.

13. Не следуйте за толпой, а постарайтесь набраться храбрости и поверить в то, что вы в состоянии изменить толпу.

14. Успех – это не более чем результат настойчивости и работоспособности.

15. Нельзя игнорировать ни единой возможности и ни единого шанса, преподносимых вам жизнью.

16. Вы просто обязаны делать попытки. Если вы не будете пытаться, вы не выиграете.

Текст: Flytothesky.ru