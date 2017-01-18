



Идеальных партнеров не существует, как и не существует семей, у которых бы не было скелетов в шкафу. Впрочем, это никогда не мешало человечеству с головой отдаваться влюбленности и обмениваться свадебными клятвами, чтобы потом в зале суда с пеной у рта доказывать, мол, любовь была, но помидорчики завяли. А всему виной несносный характер супруга или капризное бабское естество! В итоге только по одной России процент разводов перевалил за половину, тогда как в Европе циферки разочарования перешли за черту 76%.

Что же мы все делаем не так? Почему сказка, в которую так легко поверить в самом начале, оборачивается полным кошмаром, крахом юношеских иллюзий и затяжной депрессией? Мы решили не ходить далеко, ведь правда настолько очевидна, что режет глаза. Перед вами 7 причин, почему мы выбираем не тех партнеров и собственными руками разрушаем свое счастье.

1. Мы не привыкли к здоровым отношениям

Зрелый, умный, открытый, понимающий – для многих такое сочетание качеств в партнере кажется пугающе нереальным и даже раздражающим. «Может ли мне так повести? Нет, с ним что-то не так!» И в итоге «правильные» отношения не рассматриваются всерьез, в конце концов, гораздо привычнее выбрать старые добрые грабли, о которые и головой биться как-то приятнее. У многих из нас по-хорошему нет опыта зрелой и здоровой любви, мы действительно не понимаем высоких чувств, ища им красивую подделку – головокружительную страсть, созависимость или социальную обеспеченность.

2. Мы думаем, что одних только чувств достаточно

Если наши предки женились исключительно по расчету, пытаясь увеличить семейный достаток, то современные отношения пошли еще дальше – мы считаем, что для семейного благополучия достаточно наличия одних только романтических чувств. Вот как влюбились молодые, так и надо расписываться, а все остальное – дело наживное! Думать о собственном будущем, анализировать поступки друг друга, черты характера и цели в жизни – все это кощунственно и попахивает снобизмом. То ли дело чувства, которые, к слову, весьма ненадежный аргумент.

3. Мы плохо понимаем самих себя

До того, как вступить в долговременные отношения, мы мало задумываемся о том, кто мы действительно такие и чего же хотим от жизни. Мы имеем расплывчатые представления о том, что нас окружает, боимся собственных желаний и полны романтических иллюзий. И только после вступления в брак туман рассеивается, происходит осознание себя, своих страхов и ожиданий. Требования к партнеру разом меняются, но человека-то не изменить! Очень важно отыскать себя до того, как вступить в брак, чтобы строить жизнь с человеком осознанно, зная свои достоинства и комплексы, хорошо изучив собственный характер.

4. Мы спешим избавиться от одиночества

После 26-ти быть одиноким становится непрестижно и даже опасно, на вас начинают смотреть как на изгоев общества: «У тебя до сих пор нет подружки?» «Неужели ее никто не зовет замуж?» В итоге хочется поскорее избавиться от клейма «гадкого утенка» и примкнуть к рядам таких, как все, чтобы не выделяться, чтобы перестали допекать неуютными расспросами по поводу личной жизни. Есть семья? Считай, состоялся. И мы готовы действовать по чужой указке, только бы не попасть в клетку разъедающего душу одиночества, соглашаясь на отношения, которые, конечно, закончатся провалом.

5. Мы не умеем по-настоящему узнавать друг друга

Как мы влюбляемся и вообще понимаем, что это тот самый человек? Мы много общаемся, знакомимся с семьей партнера и рассматриваем его детские фотографии. Мы влюбляемся в лихие завитушки ее волос, в сочную зелень его глаз, в несносный характер или наивные мечты. Однако этих критериев недостаточно для того, чтобы выстроить действительно крепкие отношения! Ну да, с ним хорошо в постели, вы понимаете друг друга с полуслова, а дальше? Интересовались ли вы тем, как он относится к детям, работе, деньгам, власти или сексуальной близости? Вы подмечали слабые стороны своей половины, от чего она буквально впадает в бешенство? А каким видит ваше будущее? Совпадают ли ваши цели по жизни, ваше общее видение пары?

6. Мы хотим избавиться от «любовной горячки»

Мы с подросткового возраста озабоченны поисками своей половины. Мы много раз открывали свое сердце, влюблялись до кончиков пальцев, а потом терпели головокружительное разочарование или предательство. Сколько еще это будет длиться? Любовь, поиски любви, мысли о любви – все это отнимает слишком много времени и сил, все это изматывает душу, хочется, наконец, тихой гавани, спокойствия и стабильности. Заключая брак, мы надеемся, что любовь больше никогда не будет иметь над нами власть, что мы сможем ее забыть, и, конечно, ошибаемся. Страхи, чувство одиночества и отчаяния продолжают точить душу даже в поспешном браке.

7. Мы надеемся сохранить мимолетное чувство счастья

Когда мы встречаем своего человека, весь мир переворачивается с ног на голову, все становится ярким, насыщенным и полным совершенства, и это чувство хочется сохранить. Заключая брак, пара пытается законсервировать радость, которую испытала, задержать мгновение счастья пактом «только ты и навсегда». Но ничего этого, увы, настоящий брак не гарантирует. Чтобы чувства сохранить, огонь придется поддерживать постоянно. Впрочем, спады все равно будут, ведь белая полоса не может длиться вечно.

Что остается? Принять переменчивую природу чувств, понять, что жизнь делится на мгновения «хорошо» и «плохо», и это естественно. Счастливые моменты есть в каждом дне, важно замечать их и делиться этой радостью с партнером. Не бойтесь открывать себя, стремиться глубже узнавать своего партнера – и ваши отношения выйдут на новый уровень, вы познаете настоящую любовь.

Текст: Flytothesky.ru