|
Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные
19.01.2017 17:56 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам посмотреть на чрезвычайно милые фотографии с животными, которые спят в неприспособленных для этого местах.
Если бы котик не открыл глаз, то я бы его и не заметила
Когда ты слишком устал, чтобы идти дальше
Кот застрял в текстурах
Лишнее доказательство того, что коты — это жидкость
Хозяйка, я больше не пойду с тобой по магазинам, я устал!
Ёж нашёл своё идеальное место для сна
Барсик, я ищу тебя уже два часа, а ты дрыхнешь!
Чуть не выпил спящего бурундучка
Даже во сне не желает отпускать хозяина
— Я решил помочь тебе со сбором урожая, но уснул
— Только не разжигай гриль!
Прекрасная закладка для книги
— Меня утомили эти виды…
А что? Мне удобно
Медведи прилетели
Это самая милая подставка для книг, кто я видела!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошо быть котиком! Можно спать где угодно и когда угодно, хоть на диване, хоть на полу, хоть на шкафу. Иногда домашние животные засыпают в таких местах, что...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии