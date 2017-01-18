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Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

19.01.2017 17:56 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам посмотреть на чрезвычайно милые фотографии с животными, которые спят в неприспособленных для этого местах.

Если бы котик не открыл глаз, то я бы его и не заметила

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Когда ты слишком устал, чтобы идти дальше

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Кот застрял в текстурах

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Лишнее доказательство того, что коты — это жидкость

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Хозяйка, я больше не пойду с тобой по магазинам, я устал!

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Ёж нашёл своё идеальное место для сна

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Барсик, я ищу тебя уже два часа, а ты дрыхнешь!

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Чуть не выпил спящего бурундучка

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Даже во сне не желает отпускать хозяина

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

— Я решил помочь тебе со сбором урожая, но уснул

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

— Только не разжигай гриль!

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Прекрасная закладка для книги

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

— Меня утомили эти виды…

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

А что? Мне удобно

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Медведи прилетели

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

Это самая милая подставка для книг, кто я видела!

Отрубился: 15 самых смешных поз, в которых спят домашние животные

 
 
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Хорошо быть котиком! Можно спать где угодно и когда угодно, хоть на диване, хоть на полу, хоть на шкафу. Иногда домашние животные засыпают в таких местах, что...

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