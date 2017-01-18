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А вы бы стали доверять свою жизнь таким людям?

19.01.2017 20:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А вы бы стали доверять свою жизнь таким людям?

У соседки сын дико боится плавать, только на мелководье плещется. Ну, то есть не то чтобы боится. Скажем так, опасается слегка.

У них в садике имеется бассейн, казалось бы, все удобства, учись, но парня туда не заманить ни под каким видом. Мать ему: «Да чего ты боишься, тебе тренер всё объяснит, подскажет, научит плавать!»

А тот: «А он сам-то умеет плавать? Его никто и никогда в воде не видел, он только по бортику ходит, причём ОДЕТЫЙ!»

И добавляет иронически:

«Вот ты бы стала доверять свою жизнь таким людям, мам?»

Ну что сказать? Не по годам смышлён пацан…

 
 
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Считается, что дети слабы в установлении логических связей между вещами. Но это явно не относится к герою нашей сегодняшней истории! Фактрум знакомит читателя...

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