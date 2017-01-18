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15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

19.01.2017 20:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Эти фотографии на Фактруме покажут вам, что детишки часто считают своих родителей ПРОСТО УЖАСНО плохими из-за… ну, просто так.

Когда твои родители взяли тебя на встречу с президентом Обамой…

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям
Источник фотографий: Boredpanda.com

Её тень преследовала её. И я ничего не мог сделать. Поэтому я плохой родитель!

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Она узнала, что меня зовут Эльза, а не «Мама», и теперь расстроена

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я плохой родитель, потому что не дал ему съесть козьи какашки

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я сказал ему, что мы не можем посадить бананы, потому что живём в Швеции и у нас холодно

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я плохой родитель, потому что не дал ему прокатиться на собаке как на лошади

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я не позволила ему бегать по ресторану с ножом… Маленький маньяк…

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я плохой родитель, потому что оставил её в библиотеке, где читали интересную книгу, были все её друзья и раздавали сладости

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я не дала сыну съесть свой и папин дезодорант

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я показал ей фокус с украденным носом, а она подумала, что это навсегда

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я не дала сыну засунуть в рот туалетный ёршик, поэтому я плохой родитель

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Она очень хотела хвостик, но у неё недостаточно волос

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я плохой родитель, потому что не поняла, что у неё вечеринка, а не банальный беспорядок

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я не стала накладывать ей еду в старый вонючий кроссовок

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

Я просто спросил, хочет он молоко или сок…

15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям

 
 
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