|
15 просто ужасных родителей, поломавших жизнь своим детям
19.01.2017 20:36 — Калейдоскоп | Фактрум
Эти фотографии на Фактруме покажут вам, что детишки часто считают своих родителей ПРОСТО УЖАСНО плохими из-за… ну, просто так.
Когда твои родители взяли тебя на встречу с президентом Обамой…
Её тень преследовала её. И я ничего не мог сделать. Поэтому я плохой родитель!
Она узнала, что меня зовут Эльза, а не «Мама», и теперь расстроена
Я плохой родитель, потому что не дал ему съесть козьи какашки
Я сказал ему, что мы не можем посадить бананы, потому что живём в Швеции и у нас холодно
Я плохой родитель, потому что не дал ему прокатиться на собаке как на лошади
Я не позволила ему бегать по ресторану с ножом… Маленький маньяк…
Я плохой родитель, потому что оставил её в библиотеке, где читали интересную книгу, были все её друзья и раздавали сладости
Я не дала сыну съесть свой и папин дезодорант
Я показал ей фокус с украденным носом, а она подумала, что это навсегда
Я не дала сыну засунуть в рот туалетный ёршик, поэтому я плохой родитель
Она очень хотела хвостик, но у неё недостаточно волос
Я плохой родитель, потому что не поняла, что у неё вечеринка, а не банальный беспорядок
Я не стала накладывать ей еду в старый вонючий кроссовок
Я просто спросил, хочет он молоко или сок…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывает, дети устраивают истерики на пустом месте. То им не понравился подарок, то они требуют купить что-то ненужное. Но у каждого родителя имеются способы...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии