



Витамины (пищевые добавки) рекламируются на каждом шагу как средства, которыми необходимо дополнять диету. Они сверхдоступны: фармацевт отпускает витамины без рецепта. Их сфера влияния давно вышла за пределы аптек, достигнув прилавков обычных магазинов и киосков заправочных станций. Но действительно ли это то, в чем отчаянно нуждается наш организм? Или нам просто навязывают чужую волю?

Бесспорно, организм человека не может самостоятельно производить витамины — подобная сложная субстанция ему просто не под силу. Но ведь без витаминов никуда: чтобы организм работал должным образом, требуется большое их количество. Где взять витамины? Из еды, скажете вы, и будете правы. Но что, если вы занимаетесь спортом? Или курите и потребляете алкоголь, не дай бог? Тогда витаминов потребуется куда больше, чем вы можете получить из обычной пищи.

Считается, если человека поразили заболевания ЖКТ и печени, принимать синтетические витамины просто необходимо. Но далеко не каждый из них можно с уверенностью записать в разряд лекарственных средств, ведь человеческий организм сложно устроен – он может не усвоить искусственный витамин. А передозировка витаминами, например, A или D, навредит всему организму.

Все эти витамины, от которых ломятся витрины современных аптек, создаются в специальных лабораториях. Но сколько бы ученые ни обогащали химическую составляющую витаминов, искусственные соединения никогда не заменят натуральных. Молекулярному уровню натуральных витаминов можно позавидовать – им присуща повышенная биодоступность, что гарантирует легкую перерабатываемость организмом. Но если вы все же взялись за искусственные витамины, то воздержитесь от искушения принимать их круглый год: можно легко лишить наш хрупкий организм уникальной способности правильно усваивать натуральные вещества.

Для особенностей человеческого организма больше всего подойдут натуральные витамины, что в богатом ассортименте представлены фруктами и овощами. Особенно хорошо будут усвоены те, что произрастают в ваших широтах, так как организм к ним более привычен. С наступлением холодов можно обратиться за помощью к корнеплодам (моркови, свёкле, сельдерею, петрушке). Они обеспечат восполнение витамина С.

Самый главный идентификатор нехватки витаминов — постоянное чувство голода и потребность регулярных перекусов. Таким образом организм сигнализирует вам, что пора восполнять образовавшийся дефицит. В то же время жиры, белки и углеводы, коих у нас в избытке, начинают доставлять организму неприятности. Их становится так много, что они начинают грузить нас «пустыми» калориями, постепенно увеличивая массу нашего тела.

Если опасаетесь, что синтетические витамины нанесут вред вашему организму, и вы хотите довольствоваться только натуральными, тогда придется пойти на некоторые жертвы. Придется полностью исключить из рациона высоко обработанные пищевые продукты (консервы), а также муку и рис — их рафинированность подразумевает отсутствие целого комплекса полезных веществ.

Если правильно сбалансируете диету, то синтетические витамины вам больше никогда не понадобятся.

Текст: Flytothesky.ru