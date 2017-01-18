



Режиссер мультфильма «Холодное сердце» Крис Бак задал нам задачу, когда фактически подтвердил теорию фанатов, что родители Анны и Эльзы выжили после крушения корабля и попали на остров, где у них родился сын. А после того, как их убил леопард, малыш вырос и стал известен под именем Тарзан. Сотрудники студии Disney снова решили подразнить зрителей, подтвердив следующую теорию своих поклонников о том, что действия всех мультфильмов Pixar происходят в одной и той же вселенной.

Недавно на официальной Facebook-странице мультфильма «История игрушек» было выложено видео, на котором указаны замаскированные и не сразу бросающиеся в глаза секреты (пасхалки), объединяющие все мультфильмы.

Pixar Easter Eggs Oh my spurs! You ain’t never seen Easter eggs like these, partner.