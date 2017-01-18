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Disney подтверждает теорию своих фанатов, что все мультфильмы Pixar взаимосвязаны
19.01.2017 20:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Режиссер мультфильма «Холодное сердце» Крис Бак задал нам задачу, когда фактически подтвердил теорию фанатов, что родители Анны и Эльзы выжили после крушения корабля и попали на остров, где у них родился сын. А после того, как их убил леопард, малыш вырос и стал известен под именем Тарзан. Сотрудники студии Disney снова решили подразнить зрителей, подтвердив следующую теорию своих поклонников о том, что действия всех мультфильмов Pixar происходят в одной и той же вселенной.
Недавно на официальной Facebook-странице мультфильма «История игрушек» было выложено видео, на котором указаны замаскированные и не сразу бросающиеся в глаза секреты (пасхалки), объединяющие все мультфильмы.
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Режиссер мультфильма «Холодное сердце» Крис Бак задал нам задачу, когда фактически подтвердил теорию фанатов, что родители Анны и Эльзы выжили после крушения...
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