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Disney подтверждает теорию своих фанатов, что все мультфильмы Pixar взаимосвязаны

19.01.2017 20:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Disney подтверждает теорию своих фанатов, что все мультфильмы Pixar взаимосвязаны

Режиссер мультфильма «Холодное сердце» Крис Бак задал нам задачу, когда фактически подтвердил теорию фанатов, что родители Анны и Эльзы выжили после крушения корабля и попали на остров, где у них родился сын. А после того, как их убил леопард, малыш вырос и стал известен под именем Тарзан. Сотрудники студии Disney снова решили подразнить зрителей, подтвердив следующую теорию своих поклонников о том, что действия всех мультфильмов Pixar происходят в одной и той же вселенной.

Недавно на официальной Facebook-странице мультфильма «История игрушек» было выложено видео, на котором указаны замаскированные и не сразу бросающиеся в глаза секреты (пасхалки), объединяющие все мультфильмы.

Pixar Easter EggsOh my spurs! You ain’t never seen Easter eggs like these, partner. <div class= 

 
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Режиссер мультфильма «Холодное сердце» Крис Бак задал нам задачу, когда фактически подтвердил теорию фанатов, что родители Анны и Эльзы выжили после крушения...

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