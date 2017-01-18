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Этот парень был изумлен, обнаружив двух лисиц на крыше своего дома

19.01.2017 20:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Парочка лисиц удобно устроилась на крыше дома Энди Карвера, чтобы сладко вздремнуть.

«Моя жена открыла жалюзи, и первое, что я увидел, – это лисью парочку на крыше. Как они вообще туда попали?» – рассказывает Энди местным журналистам. После изучения местности вокруг дома ответ стал абсолютно очевидным. В городе Брекенридж (штат Колорадо) выпало очень много снега за неделю – почти 4 фута (1,20 м), если быть точными – и эти умные лисички взобрались по нему, как по лестнице. На фото они выглядят очень милыми комочками, которые легли передохнуть, завернувшись в собственные густые хвостики, чтобы согреться. Карабкаться по таким сугробам вверх все же утомительное занятие!

Красная лиса – животное распространенное в Колорадо, и хотя они обладают незаслуженной репутацией опасного зверька, большинство лисиц вряд ли кому-то могут повредить, по крайней мере, пока их не побеспокоить. Они вполне комфортно чувствуют себя рядом с человеком, а эти два рыжих незваных гостя даже не постеснялись взобраться на крышу в поисках тепла.

Будем надеяться, что эта парочка затем безопасно спустилась вниз и ушла обратно в лес.Этот парень был изумлен, обнаружив двух лисиц на крыше своего дома

«Моя жена открыла жалюзи, и первое, что я увидел, – это лисью парочку на крыше. Как они вообще туда попали?»

Этот парень был изумлен, обнаружив двух лисиц на крыше своего дома

 После изучения местности вокруг дома ответ стал абсолютно очевидным

Этот парень был изумлен, обнаружив двух лисиц на крыше своего дома

 Они взобрались на крышу по большим сугробам и решили там вздремнуть

Этот парень был изумлен, обнаружив двух лисиц на крыше своего дома

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Парочка лисиц удобно устроилась на крыше дома Энди Карвера, чтобы сладко вздремнуть. «Моя жена открыла жалюзи, и первое, что я увидел, – это лисью парочку на крыше....

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