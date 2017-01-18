Парочка лисиц удобно устроилась на крыше дома Энди Карвера, чтобы сладко вздремнуть.

«Моя жена открыла жалюзи, и первое, что я увидел, – это лисью парочку на крыше. Как они вообще туда попали?» – рассказывает Энди местным журналистам. После изучения местности вокруг дома ответ стал абсолютно очевидным. В городе Брекенридж (штат Колорадо) выпало очень много снега за неделю – почти 4 фута (1,20 м), если быть точными – и эти умные лисички взобрались по нему, как по лестнице. На фото они выглядят очень милыми комочками, которые легли передохнуть, завернувшись в собственные густые хвостики, чтобы согреться. Карабкаться по таким сугробам вверх все же утомительное занятие!

Красная лиса – животное распространенное в Колорадо, и хотя они обладают незаслуженной репутацией опасного зверька, большинство лисиц вряд ли кому-то могут повредить, по крайней мере, пока их не побеспокоить. Они вполне комфортно чувствуют себя рядом с человеком, а эти два рыжих незваных гостя даже не постеснялись взобраться на крышу в поисках тепла.

Будем надеяться, что эта парочка затем безопасно спустилась вниз и ушла обратно в лес.

«Моя жена открыла жалюзи, и первое, что я увидел, – это лисью парочку на крыше. Как они вообще туда попали?»





После изучения местности вокруг дома ответ стал абсолютно очевидным





Они взобрались на крышу по большим сугробам и решили там вздремнуть





Текст: Flytothesky.ru