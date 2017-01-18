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Самые красивые азиатские мужчины мира

19.01.2017 21:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает поближе познакомиться с этими красавцами-мужчинами. Осторожно, очень горячо!

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Теги: знакомства
 
 
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Брюс Ли, Джет Ли, Джеки Чан — эти имена у всех на слуху. Но им на пятки наступают новые звёзды, чья красота и стиль помогают им пробиться к славе!

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