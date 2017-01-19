Водитель грузовика из Намибии глазам своим не поверил, когда обнаружил маленького трубкозуба возле колес своей машины. (Трубкозуб – это африканское ночное млекопитающее, его еще называют земляной свиньей). Малыш пытался отыскать свою маму, но безуспешно. Экзотическое животное было доставлено в приют ZURI , где этот голенький двухмесячный трубкозуб сразу же покорил сердца сотрудников. «Для меня это была любовь с первого взгляда», – рассказывает ветеринар и основательница приюта, доктор Эрика де Ягер.

Трубкозубчик был назван Е.Т. (И-Ти), что означает «инопланетянин», и всячески окружен любовью и заботой. «Он требует внимания весь день, точь-в-точь как человеческий ребенок, – добавляет Эрика. – Причем его нужно кормить каждые два часа».

И-Ти познакомили с приютскими собаками Споуки и Зарой. Те сначала были озадачены, пытаясь определить, к какой собачьей породе принадлежит И-Ти, но вскоре он стал одним из их стаи. «Если собаки выходили на прогулку, И-Ти отправлялся с ними, – говорит Эрика де Ягер. – Я думаю, И-Ти не осознавал, что он трубкозуб, считая себя собакой».

Через 5 месяцев после своего спасения И-Ти был выпущен обратно в дикую природу. Однако благодарный трубкозуб «приходит домой каждый вечер», чтобы проведать свою человеческую «маму» Эрику де Ягер.

Водитель грузовика из Намибии глазам своим не поверил, когда обнаружил маленького трубкозуба возле колес своей машины





Малыш пытался отыскать свою маму, но безуспешно





Экзотическое животное было доставлено в приют ZURI, где этот голенький двухмесячный трубкозуб сразу же покорил сердца сотрудников





Трубкозубчик был назван Е.Т. (И-Ти) и всячески окружен любовью и заботой. «Он требует внимания весь день, точь-в-точь как человеческий ребенок»





«Его нужно кормить каждые два часа»





И-Ти познакомили с приютскими собаками Споуки и Зарой





Те сначала были озадачены, пытаясь определить, к какой собачьей породе принадлежит И-Ти, но вскоре он стал одним из их стаи





«Я думаю, И-Ти не осознавал, что он трубкозуб, считая себя собакой»





Через 5 месяцев после своего спасения И-Ти был выпущен обратно в дикую природу





Однако благодарный трубкозуб «приходит домой каждый вечер», чтобы проведать свою человеческую «маму» Эрику де Ягер





Текст: Flytothesky.ru