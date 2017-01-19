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Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

20.01.2017 00:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Водитель грузовика из Намибии глазам своим не поверил, когда обнаружил маленького трубкозуба возле колес своей машины. (Трубкозуб – это африканское ночное млекопитающее, его еще называют земляной свиньей). Малыш пытался отыскать свою маму, но безуспешно. Экзотическое животное было доставлено в приют ZURI, где этот голенький двухмесячный трубкозуб сразу же покорил сердца сотрудников. «Для меня это была любовь с первого взгляда», – рассказывает ветеринар и основательница приюта, доктор Эрика де Ягер.

Трубкозубчик был назван Е.Т. (И-Ти), что означает «инопланетянин», и всячески окружен любовью и заботой. «Он требует внимания весь день, точь-в-точь как человеческий ребенок, – добавляет Эрика. – Причем его нужно кормить каждые два часа».

И-Ти познакомили с приютскими собаками Споуки и Зарой. Те сначала были озадачены, пытаясь определить, к какой собачьей породе принадлежит И-Ти, но вскоре он стал одним из их стаи. «Если собаки выходили на прогулку, И-Ти отправлялся с ними, – говорит Эрика де Ягер. – Я думаю, И-Ти не осознавал, что он трубкозуб, считая себя собакой».

Через 5 месяцев после своего спасения И-Ти был выпущен обратно в дикую природу. Однако благодарный трубкозуб «приходит домой каждый вечер», чтобы проведать свою человеческую «маму» Эрику де Ягер.Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

Водитель грузовика из Намибии глазам своим не поверил, когда обнаружил маленького трубкозуба возле колес своей машины

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 Малыш пытался отыскать свою маму, но безуспешно

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 Экзотическое животное было доставлено в приют ZURI, где этот голенький двухмесячный трубкозуб сразу же покорил сердца сотрудников

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 Трубкозубчик был назван Е.Т. (И-Ти) и всячески окружен любовью и заботой. «Он требует внимания весь день, точь-в-точь как человеческий ребенок»

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 «Его нужно кормить каждые два часа»

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 И-Ти познакомили с приютскими собаками Споуки и Зарой

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 Те сначала были озадачены, пытаясь определить, к какой собачьей породе принадлежит И-Ти, но вскоре он стал одним из их стаи

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 «Я думаю, И-Ти не осознавал, что он трубкозуб, считая себя собакой»

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 Через 5 месяцев после своего спасения И-Ти был выпущен обратно в дикую природу

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

 Однако благодарный трубкозуб «приходит домой каждый вечер», чтобы проведать свою человеческую «маму» Эрику де Ягер

Водитель грузовика обнаружил маленькое осиротевшее животное, нуждающееся в любви и заботе

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Водитель грузовика из Намибии глазам своим не поверил, когда обнаружил маленького трубкозуба возле колес своей машины. (Трубкозуб – это африканское ночное...

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