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Эта гостиница на деревьях в далекой Лапландии даст вам возможность переночевать прямо под северным сиянием
20.01.2017 00:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Компания «Снехетта», занимающаяся архитектурой и дизайном, создала дом на деревьях в одном из самых живописнейших уголков мира. Этот шикарный отель на севере Швеции называется «
Дизайн конструкции – это традиционный скандинавский дом, который прочно стоит на двенадцати опорах далеко в сосновом лесу, где деревья достигают 33 футов (10 м) в высоту. Внутри деревянного дома очень светло, и это создает уютную атмосферу, а большие окна открывают потрясающие виды шведской Лапландии, в том числе и извилистой реки Луле. Одной из самых удивительных особенностей является открытая терраса с полом-сеткой, где можно наблюдать северное сияние. Кроме этого, около 600 кв. футов (55 кв. метров) отведено под гостиную, ванную комнату и две спальни. Помещение рассчитано на максимум пять человек, а забраться туда можно по лестнице и небольшому лифту.
Деревянное строение принадлежит компании Treehotel, цель которой показать туристам, как выглядит северное сияние за полярным кругом. Компания Treehotel также владеет еще шестью домиками на деревьях (все они – это работа скандинавских архитекторов), но последний дом от «Снехетты» самый большой и находится выше всех остальных высокий.
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Эта гостиница на деревьях в далекой Лапландии даст вам возможность переночевать прямо под северным сиянием
Компания «Снехетта», занимающаяся архитектурой и дизайном, создала дом на деревьях в одном из самых живописнейших уголков мира. Этот шикарный отель на севере...
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