Компания «Снехетта», занимающаяся архитектурой и дизайном, создала дом на деревьях в одном из самых живописнейших уголков мира. Этот шикарный отель на севере Швеции называется « The 7th Room » и расположен он недалеко от полярного круга. Миссия его заключается в том, чтобы сделать людей ближе к природе.

Дизайн конструкции – это традиционный скандинавский дом, который прочно стоит на двенадцати опорах далеко в сосновом лесу, где деревья достигают 33 футов (10 м) в высоту. Внутри деревянного дома очень светло, и это создает уютную атмосферу, а большие окна открывают потрясающие виды шведской Лапландии, в том числе и извилистой реки Луле. Одной из самых удивительных особенностей является открытая терраса с полом-сеткой, где можно наблюдать северное сияние. Кроме этого, около 600 кв. футов (55 кв. метров) отведено под гостиную, ванную комнату и две спальни. Помещение рассчитано на максимум пять человек, а забраться туда можно по лестнице и небольшому лифту.

Деревянное строение принадлежит компании Treehotel, цель которой показать туристам, как выглядит северное сияние за полярным кругом. Компания Treehotel также владеет еще шестью домиками на деревьях (все они – это работа скандинавских архитекторов), но последний дом от «Снехетты» самый большой и находится выше всех остальных высокий.

































Текст: Flytothesky.ru