Дональд Трамп вступит в пятницу в должность президента США на церемонии инаугурации под открытым небом возле здания Капитолия в Вашингтоне.

На специально смонтированной платформе (площадь конструкции составляет 929 кв. метров) Трамп принесет присягу и станет 45-м президентом США. После принятия президентской клятвы он выступит с инаугурационной речью, в которой, как сообщил его представитель, поднимет все вопросы, над которыми он будет работать в свое президентство.

Президентское расписание

День инаугурации Трамп начнет с богослужения в храме святого Иоанна. Эта епископальная церковь расположена напротив Белого дома, и традиция посещать ее перед вступлением в должность у будущих президентов США сложилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее во время пребывания в должности.

Трамп вместе с будущим вице-президентом Майком Пенсом и членами семей отправится в церковь в 8:30 утра (16:30 по минскому времени). Через час после этого они приедут в Белый дом, где для них будет устроено чаепитие. После этого Обама и Трамп вместе поедут на церемонию инаугурации.

На 11.30 местного времени (19:30 по Минску) запланировано начало церемонии приведения к присяге, которая пройдет на Западной лужайке Капитолия. Ровно в полдень (20:00 по минскому времени) Трамп принесет присягу, которая состоит из 35 обязательных слов ("Я торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов") и четырех необязательных ("Да поможет мне Бог"). Приведет Трампа к присяге главный судья Верховного суда Джон Робертс.

После нее Трамп выступит с инаугурационной речью, которая продлится около 25 минут. Помощница 45-го президента США сообщила журналистам, что речь будет "краткой и утонченной".

Завершается церемония государственным гимномСША The Star-Spangled Banner ("Знамя, усыпанное звездами"), который исполнит 16-летняя сопрано Джеки Иванко, победительница телеконкурса "Америка ищет таланты".

Далее настанет черед парадов и балов. В 13:00 ‪Трамп, Пенс и их родные посетят торжественный обед с членами конгресса, в 15:00 они будут наблюдать за инаугурационным парадом около Белого дома. Наконец, в 19:00 главные участники торжеств посетят Бал свободы в Вашингтонском выставочном центре, после чего отправятся на Военный бал в Национальном музее градостроительства.‬

Обама с семьей по традиции покинет Капитолий после церемонии инаугурации на вертолете. В последний раз пересев на борт номер один, Обама отправится во Флориду в отпуск.

Музыкальное сопровождение

Состав музыкантов, которые будут выступать на инаугурации президента США Дональда Трампа, является очень слабым, за исключением рок-группы 3 Doors Down и соул певца Сэмюэля Дэвида Мура, но американские режиссеры концертной части сделают шоу "не хуже, чем на Грэмми", считает музыкальный критик Дмитрий Шавырин.

Ранее сообщалось, что на церемонии инаугурации Трампа выступит рок-группа 3 Doors Down, исполнители кантри-музыки Тоби Кит, Ли Гринвуд, Тим Рашлоу, R&B и соул-певица Крисетт Мишель, музыкальная кантри-группа Big&Rich, поп-певец Тони Орландо, группы The Frontmen of Country, The Piano Guys и другие артисты.

Зато большое количество голливидуских знаменитостей и звезд американского шоу-бизнеса уже выступили на митингах против Трампа.

Телетрансляция

Российские телеканалы планируют освещать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в рамках выпусков новостей, она также станет главной темой общественно-политических ток-шоу и информационно-аналитических программ, а "Россия 24" в прямом эфире покажет присягу.

Белорусские телеканалы также планируют освещать церемонию передачи власти в Белом доме в новостных сюжетах.

"Прямой трансляции не будет. эта тема будет освещаться в выпусках новостей на телеканале "Беларусь-1", — сказали Sputnik в пресс-службе Национальной телерадиокомпании.

Убийственный ролик

А вот телеканал CNN "порадовал" американское общество демонстрацией сюжета о гипотетическом убийстве Трампа на церемонии инагуграции. В ролике детально разбирается, что произойти, если Трампа и его вице-президента Майка Пенса убьют на церемонии инаугурации в пятницу, 20 января. "Что если будущий президент и его ближайшие преемники будут стерты с лица земли в первый же день?" — драматически спросил в эфире известный ведущий Вулф Блитцер. А автор репортажа Брайан Тодд пришел к выводу, что в таком случае президентом станет кто-либо из уходящего кабинета Барака Обамы.

Меры безопасности

В Вашингтоне планируются очень серьезные меры безопасности. Правоохранительные органы ожидают, что на инаугурации будут присутствовать по меньшей мере 300-400 тысяч человек. Это намного меньше, чем было на первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году (тогда присутствовало около 2 миллионов человек), но для города, население которого насчитывает около 600 тысяч жителей, это очень солидная цифра.‬

‪В центре столицы будут организованы два периметра безопасности, на каждом из которых установят пункты для проверки. В "зеленую зону" полиция будет допускать только автомобили тех людей, которые там живут, в «красную» смогут проехать только автомобили со специальными пропусками.‬ Всего для автомобильного движения будут перекрыты около 100 кварталов общей площадью около 5 квадратных километров. Всего в охране этой территории будут задействованы около 28 тысяч сотрудников полиции, Секретной службы, управления по безопасности на транспорте и других правоохранительных структур.‬

‪Тем, кто намерен пойти на инаугурацию или по работе находиться в "зоне безопасности", придется оставить дома целый ряд запрещенных к проносу предметов. Речь идет, в частности, о различных транспарантах, свистках, воздушных шарах, аэрозолях, переносных холодильниках для продуктов, ножах, огнестрельном оружии, беспилотных летательных аппаратах и многих других предметах. В последний момент организаторы отменили запрет на зонтики, поскольку ожидается дождь. Но пронести на инаугурацию разрешат только небольшие складные зонтики.

‪Кроме того, Федеральное авиационное управление США вводит ограничения на полеты в районе Вашингтона. Они будут действовать в пятницу в 9.00 до 17.00 по времени Восточного побережья США.‬ Транспорт будет ходить по расписанию часа пик с 4 утра до 21 часа. Поезда известного редкими интервалами вашингтонского метро будут ходить каждые две-четыре минуты. Несколько станций метро в центре будут закрыты.

Цена вопроса

Затраты на проведение инаугурационных мероприятий, по оценкам американских СМИ, могут составить от 175 млн до 200 миллиона долларов. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер уже потребовала от федеральных властей возместить городу средства, потраченные на обеспечение безопасности. Их общая сумма составляет 30 миллионов долларов, однако правительство пока готово выделить лишь 19.