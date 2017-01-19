МИНСК, 20 янв — Sputnik. Выставка международного туризма, путешествий и активного отдыха "Адвентур" в этом году отсчитала юбилейный, пятый год. Она пройдет 20-22 января в Вильнюсе, в конгресс-центре "Литэкспо".

"В мире и в Литве усиливаются тенденции гастрономического туризма. Все чаще целью путешественников становятся кулинарные опыты. Но дегустация — это не только вкус, но умение чувствовать глазами и сердцем. Таким образом, собранные впечатления развивают наши личностные внутренние и внешние границы, учат нас открытости", — так объясняет приглашение посетить Литву одна из менеджеров выставки Юргита Казлаускене, руководитель государственного департамента туризма.

Какого вкуса Литва?

Огромный улей с деревянными достигающими потолка сотами цвета меда и виды литовских лугов — к такому сладкому выставочному стенду в третьем зале приглашает департамент туризма.



© Sputnik/ Александр Липовец Лучшие места Вильнюса в картинках и с комментариями

"Когда нас спросили, какая на вкус Литва, мы задумались — а не огурцов ли с медом? Не только потому, что это — старинный литовский десерт, который, говорят, был даже на столе короля Миндаугаса, но и потому, что он именно естественный, натуральный, вмещает в себя вкусы лета, пчелиное жужжание на лугах, колдовство ульев. Символ свежих огурцов, только что принесенного из улья меда особенно близок и нашему новому знаку туристических товаров, который объявляет, что красота — в естественности", — отмечает Казлаускене.

По ее словам, Литва имеет более трех тысяч рецептов аутентичных блюд. Радостно, что старинные блюда возрождаются и все чаще возвращаются на стол: "Многие становятся настоящим открытием в путешествиях по литовским регионам, предлагая угощение, характерное только для них. В приморских районах, например, обязательно надо попробовать кофе "шишенишке", чайные напитки, вафли, в Дзукии — гречневый хлебец, который запекается на листьях капусты, в Жемайтии — луковый суп с селедкой.

Пивной и молочный пути

А знаете ли вы, что розовый литовский холодник был выбран самым эстетическим холодным супом в мире? Кроме этого, много кто слышал о литовском маршруте, который вьется по стране, и называется "Пивным путем"; в этом году представлен "Молочный путь". Путешествуя по нему, можно посетить хозяйства, где изготавливаются сыры, йогурты и даже мороженое, охладиться в бане льдинками из сыворотки или нырнуть в молочную ванну. Это еще одно доказательство, что гастрономический туризм в Литве связан не только с дегустацией. Подробности о вкусных туристических турах читайте на Sputnik Литва .