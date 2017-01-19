17 фотографий, заставляющих задуматься

Ни для кого не секрет, что эксплуатация планеты человечеством истощает ее ресурсы с невероятной скоростью, однако многие люди упорно отказываются это замечать. Эти впечатляющие фотографии, отражающие масштаб экологического ущерба, собраны в книге, которую подготовило общество экологического сознания «Global Population Speak Out». Целью издания является демонстрация суровых реалий экологических и социальных трагедий, настоящих страданий планеты Земля. Книга называется: «Чрезмерное развитие, перенаселение, перепроизводство».





Книга включает в себя множество ярких образов, иллюстрирующих проблемы, порожденные перенаселением и безудержным потребительством в современном обществе, а также высказывания известных писателей, ученых и экологов на эту тему. Все это призвано помочь читателю понять и осознать многочисленные аспекты проблемы загрязнения и разрушения окружающей среды.

Подготовившее книгу общество «Global Population Speak Out» в заботе о повышении экологической сознательности людей обеспечивает для всех возможность как покупки своего издания, так и бесплатного ознакомления с его материалами.

1. Индонезия, остров Ява. Серфинг на волне, полной мусора. Ява носит статус самого населенного острова в мире.





2. США, штат Орегон. Государственный лес Уилламетт: вырублено 99% лесного покрова.





3. Внутренняя Монголия. Воды Хуанхэ («Желтой реки») настолько загрязнены, что, находясь рядом с ней, становится практически невозможно дышать.





4. США, штат Калифорния. Нефтедобыча «Река Кен», эксплуатируется с 1899 года.





5. Мексиканский залив. Пожар на нефтяной платформе, апрель 2010 года.





6. Бангладеш. Мусорный пейзаж.





7. Индонезия. Лес превращается в пальмовые плантации.





8. Бразилия. Часть джунглей Амазонки, сожженных в целях «переориентации земель».





9. Германия. Самый большой экскаватор в мире «Bagger 288» используется для добычи угля в шахте Гамбах.





10. Гана. Свалка в городе Аккра. Наш электронный мусор в конце своей жизни обычно оказывается в странах третьего мира.





11. Мексика. Городской пейзаж, население – 20 миллионов жителей.





12. Острова Мидуэй (Северная часть Тихого океана). Альбатрос, погибший от чрезмерного поглощения пластика.





13. Испания Альмерия. Пейзаж из теплиц.





14. Канада. Зоны в провинции Альберта, богатые минеральными смолами, уничтожены в результате горнодобывающей деятельности и выброса токсичных отходов.





15. Мальдивы. Наводнение по вине глобального потепления и деятельности человека. Полное затопление наступит через 50 лет.





16. Россия. Эта гигантская дыра представляет собой крупнейшим в мире алмазный рудник Мир.





17. Норвегия. Огромный тающий айсберг неподалеку от острова Шпицберген.





Сайт: populationspeakout.org

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Текст: Flytothesky.ru