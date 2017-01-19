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Как люди убивают планету

20.01.2017 12:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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17 фотографий, заставляющих задуматьсяКак люди убивают планету

Ни для кого не секрет, что эксплуатация планеты человечеством истощает ее ресурсы с невероятной скоростью, однако многие люди упорно отказываются это замечать. Эти впечатляющие фотографии, отражающие масштаб экологического ущерба, собраны в книге, которую подготовило общество экологического сознания «Global Population Speak Out». Целью издания является демонстрация суровых реалий экологических и социальных трагедий, настоящих страданий планеты Земля. Книга называется: «Чрезмерное развитие, перенаселение, перепроизводство».

Как люди убивают планету

Книга включает в себя множество ярких образов, иллюстрирующих проблемы, порожденные перенаселением и безудержным потребительством в современном обществе, а также высказывания известных писателей, ученых и экологов на эту тему.  Все это призвано помочь читателю понять и осознать многочисленные аспекты проблемы загрязнения и разрушения окружающей среды.

Подготовившее книгу общество «Global Population Speak Out» в заботе о повышении экологической сознательности людей обеспечивает для всех возможность как покупки своего издания, так и бесплатного ознакомления с его материалами.

1. Индонезия, остров Ява. Серфинг на волне, полной мусора. Ява носит статус самого населенного острова в мире.

Как люди убивают планету

2. США, штат Орегон. Государственный лес Уилламетт: вырублено 99% лесного покрова.

Как люди убивают планету

3. Внутренняя Монголия. Воды Хуанхэ («Желтой реки») настолько загрязнены, что, находясь рядом с ней, становится практически невозможно дышать.

Как люди убивают планету

4. США, штат Калифорния. Нефтедобыча «Река Кен», эксплуатируется с 1899 года.

Как люди убивают планету

5. Мексиканский залив. Пожар на нефтяной платформе, апрель 2010 года.

Как люди убивают планету

6. Бангладеш. Мусорный пейзаж.

Как люди убивают планету

7. Индонезия. Лес превращается в пальмовые плантации.

Как люди убивают планету

8. Бразилия. Часть джунглей Амазонки, сожженных в целях «переориентации земель».

Как люди убивают планету

9. Германия. Самый большой экскаватор в мире «Bagger 288» используется для добычи угля в шахте Гамбах.

Как люди убивают планету

10. Гана. Свалка в городе Аккра. Наш электронный мусор в конце своей жизни обычно оказывается в странах третьего мира.

Как люди убивают планету

11. Мексика. Городской пейзаж, население – 20 миллионов жителей.

Как люди убивают планету

12. Острова Мидуэй (Северная часть Тихого океана). Альбатрос, погибший от чрезмерного поглощения пластика.

Как люди убивают планету

13. Испания Альмерия. Пейзаж из теплиц.

Как люди убивают планету

14. Канада. Зоны в провинции Альберта, богатые минеральными смолами, уничтожены в результате  горнодобывающей деятельности и выброса токсичных отходов.

Как люди убивают планету

15. Мальдивы. Наводнение по вине глобального потепления и деятельности человека. Полное затопление наступит через 50 лет.

Как люди убивают планету

16. Россия. Эта гигантская дыра представляет собой крупнейшим в мире алмазный рудник Мир.

Как люди убивают планету

17. Норвегия. Огромный тающий айсберг неподалеку от острова Шпицберген.

Как люди убивают планету

Сайт: populationspeakout.org
Книга на Amazon.com

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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17 фотографий, заставляющих задуматься Ни для кого не секрет, что эксплуатация планеты человечеством истощает ее ресурсы с невероятной скоростью, однако многие...

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