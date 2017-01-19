Как поскорее избавиться от мужа?





Когда смотришь на то, с каким отчаянным упорством современные парочки пытаются разрушить свой брак, волей-неволей в голову закрадывается мысль, что семейные ценности давно изжили себя и только портят всем кровь. Иначе зачем с таким адским усердием долбить друг друга по голове, бить по слабым точкам и подавать на развод при первом же тревожном звоночке? Очевидно, брак всем надоел, а раз так, мы поможем избавиться от отношений в самые короткие сроки.

Читайте 7 вредных советов, которые разрушат вашу семью со скоростью молнии, вселив полное отвращение к любовному союзу. Или как избавиться от надоедливого мужа и унылого семейного счастья? Все просто до невозможного!

1. Упрекайте мужа усерднее

Сколько можно спускать супругу его промахи? Отныне вашим девизом должна стать постоянная брань в адрес его способностей: «Ну и кривые у тебя руки!» «Ты вообще способен что-либо довести до ума?» «Ничего путевого из тебя не выйдет». Старайтесь замечать любой недостаток и тут же бить по нему острым языком, ведите учет всех его неудач, и результат оправдает ваши самые смелые ожидания.

2. Сравнивайте супруга с более успешными мужчинами

Даже если у вашего мужа есть какие-то достоинства, не отчаивайтесь! Всегда можно найти того, кто будет по всем параметрам лучше, интересней и успешней. Не стесняйтесь и начните разбор полетов прямо у всех на виду, ведь чей-то муж всегда зарабатывает в разы больше, выглядит привлекательнее и возит свою жену заграницу, не то, что ваш. Ни в коем случае не дайте самооценке вашего супруга подняться выше плинтуса.

3. Не хочет говорить о работе? Не дождется!

Для усиления эффекта жертвы, не давайте вашему мужу расслабиться и завалите его вопросами о работе, как только он придет домой. Устал? Настаивайте, вцепитесь в глотку, только выбейте всю подноготную о партнерах, конкурентах и нерешенных проблемах, вдруг он забыл? Если мужчина решил поделиться своими достижениями – самое время перебить эгоиста на полуслове и напомнить о невыполненных обязательствах по дому. С чего бы вам одной корячиться за уборкой, когда этот «неблагодарный» прохлаждается на работе?

4. Дал обещание? Зудите о нем ежедневно

Настоящий мужик сказал и сделал! Плевать, что любое действие требует времени, что миллион за день не заработать или документов сейчас не отвезти, потому что приемные часы только по четвергам. Это отмазка, он просто не хочет! Напоминайте ему каждый божий день, что обещаний он не выполняет, что на него ни в чем нельзя положиться, это отлично подкосит его веру в себя.

5. Поставьте ребенка на первое место

Запомните, отныне вы живете во имя ребенка, а всех, кто станет на вашем пути, ждет нелегкая участь. Ребенок служит оправданием для всего: лишний вес, плохое настроение, истерики, бардак, головные боли и нежелание заниматься сексом. А на что еще рассчитывал ваш благоверный? Теперь вы стали матерью и очень устаете, вы отдаете всю себя вашему дитю, вас надо уважать. Хочет внимания? Перехочет.

6. Впутайте в ваши отношения свою мать

Что значит «маме нет места»? Поспит на балконе, ведь мама – не шутки, она дала вам жизнь, и вы перед ней в неоценимом долгу. Она мудрая, потому должна влезать во все ваши ссоры и выяснения отношений. Она – отличный повод отказать мужу в интимных радостях и раскалить его кожу до багровых оттенков. «А мама мне говорила», «ты всегда ей не нравился» — фразы, которые станут вашими постоянными спутниками в борьбе с его самооценкой.

7. Напоминайте ему о своей неоценимой жертве

Как это ваш супруг посмел забыть, в каком неоспоримом долгу он перед вами? Лучшие годы, вся молодость, здоровье, красота – вы все положили на алтарь «любви» к нему, такому подлецу и эгоисту! Хочет уйти с ненавистной работы? Отвезти вас в Турцию, а не на Бали? Провести вечер в кругу опостылевших вам друзей? Мама была права! Он вас не ценит, не знает, какие жертвы и лишения вы терпели все эти годы. Неблагодарный!

Если использовать наши советы в течение пары месяцев, хлюпая носом в конце каждой ссоры, избавиться от мужа не составит большого труда. Захочет искать утешения на стороне? Начните третировать его психику ревностями и истериками с выносом мозга на публике. Гарантируем, муж сбежит от вас раньше, чем вы морально к этому подготовитесь. Предостережение одно: некоторые мужчины из любви к своим женщинам терпят унижения годами, без мощной артиллерии тут не обойтись. Как быть? Удвоить ваши усилия, пилить чаще!

Текст: Flytothesky.ru