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Бывает, что день не задался с самого утра: то проспал, то машина не завелась, то ещё какая-нибудь беда. Но ко всему нужно относиться с юмором, тогда и свои...