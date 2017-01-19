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Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!
20.01.2017 13:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам посмотреть на тех ещё неудачников! Не повторяйте их ошибок!
Спасибо, блин, тостер!
Ты мой сладкий!
Алло, дорогой! У меня тут проблема…
А вот не стоило на его территорию заходить
Кто-то забыл закрутить болты…
Не стоит оставлять кабриолет с открытым верхом зимой
Бармен-неудачник
Ай, горячо!
Наверно, всё-таки стоило загнать машину в гараж полностью
Так, пацаны, вот наша следующая жертва
Какие симпатичные трусишки!
Не надо было даже пытаться встать на скейтборд
Не дошла…
Очень надеюсь, что это — молочный коктейль, а не краска…
Господин полицейский, вы бы за своей собачкой последили!
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Бывает, что день не задался с самого утра: то проспал, то машина не завелась, то ещё какая-нибудь беда. Но ко всему нужно относиться с юмором, тогда и свои...
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