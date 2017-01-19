﻿ Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!. 21.by
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Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

20.01.2017 13:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам посмотреть на тех ещё неудачников! Не повторяйте их ошибок!

Спасибо, блин, тостер!

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Ты мой сладкий!

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Алло, дорогой! У меня тут проблема…

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

А вот не стоило на его территорию заходить

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Кто-то забыл закрутить болты…

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Не стоит оставлять кабриолет с открытым верхом зимой

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Бармен-неудачник

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Ай, горячо!

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Наверно, всё-таки стоило загнать машину в гараж полностью

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Так, пацаны, вот наша следующая жертва

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Какие симпатичные трусишки!

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Не надо было даже пытаться встать на скейтборд

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Не дошла…

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Очень надеюсь, что это — молочный коктейль, а не краска…

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

Господин полицейский, вы бы за своей собачкой последили!

Хьюстон, у нас проблемы: в такие ситуации лучше не попадать!

 
 
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