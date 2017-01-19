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— Время не подскажете?

— У меня нет часов. А были… Водонепроницаемые, пылестойкие и противоударные.

— И где же они?

— Сгорели…