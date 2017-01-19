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Двадцатка забавных анекдотов, которые вызовут у вас улыбку

20.01.2017 13:37 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум дарит вам удивительные анекдоты, которыми срочно стоит поделиться со всеми друзьями!

Двадцатка забавных анекдотов, которые вызовут у вас улыбку

— Время не подскажете?
— У меня нет часов. А были… Водонепроницаемые, пылестойкие и противоударные.
— И где же они?
— Сгорели…

 
 
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Разнообразные анекдоты уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Конечно, ведь так приятно собраться большой компанией и поделиться свежими шутками!

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